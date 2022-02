Talous

Kesko teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen Talous Ennätystulokset syntyivät päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Myös autokauppa oli kannattavaa huolimatta maailmanlaajuisesta komponenttipulasta.

"Vuosituloksemme on parantunut seitsemän vuotta peräkkäin ja myös kvartaalitulos on parantunut 11 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta", kertoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Kauppakonserni Keskon vertailukelpoinen liikevoitto koheni reippaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka-joulukuussa 203 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 166 miljoonasta eurosta. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 775 miljoonaa euroa. Toissa vuonna vertailukelpoinen liikevoitto oli 568 miljoonaa euroa. "Vuoden 2021 tulos oli Keskon historian paras ja myös vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli ennätys. Vuosituloksemme on parantunut seitsemän vuotta peräkkäin ja myös kvartaalitulos on parantunut 11 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta", kertoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa. Hänen mukaansa Keskon näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Hän lupaa, että työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Ennätystulokset syntyivät päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Myös autokauppa oli kannattavaa huolimatta maailmanlaajuisesta komponenttipulasta, joka rajoitti uusien autojen saatavuutta. Keskon liikevaihto nousi loka-joulukuussa yli seitsemän prosenttia 2,9 miljardiin euroon ja koko vuonna yli kahdeksan prosenttia 11,3 miljardiin euroon. Liikevaihto ja myynti vahvistuivat Helanderin mukaan edelleen sekä ruokakaupassa että foodservice-liiketoiminnassa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 14,2 prosenttia toissa vuodesta. Helander kertoo, että rakentamisessa ja talotekniikassa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana Suomessa. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin. Aiheet Kesko Keskon tulos ennätystulos historian paras tulos