Turvekoneiden romutustuen jako alkoi – alle viisi vuotta vanhan mekaanisen keruuvaunun romuttajalle myönnetään 84 000 euroa

Sanne Katainen

Turvekoneiden romutuspalkkioiden maksatus on alkanut. Palkkiota voi saada toimivasta, vain turpeen tuotantoon tarkoitetusta koneesta.

Turvetuotantokoneiden romutustuen jakaminen on alkanut suunnitelman mukaisesti tänään tiistaina 8. helmikuuta. Tukea voi hakea ely-keskukselta sen jälkeen, kun käytöstä poistettava toimintakuntoinen kone on toimitettu romutukseen.

Romutustuen hakija voi itse valita, missä ympäristöluvan omaavassa romuttamossa koneet romutetaan. Hakija vastaa mahdollisista romutukseen liittyvistä kustannuksista itse.

Ennen tuen maksupäätöstä hakijan tulee pyytää koneen purkavalta romutusalan yritykseltä ely-keskuksen vahvistama romutustodistus.

Lista tukea vastaan romutettavaksi kelpuutettavista turvekoneista on pitkä. Tukea voidaan myöntää romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille.

Tuen saamisen ehtona on, että koneella ei ole turvetuotannon lisäksi muuta käyttöä. Esimerkiksi turvetuottajien konepääoman kalleimpia koneita traktoreita romutustuki ei koske.

Tukien suuruus vaihtelee koneen iän mukaan. Asetuksessa on neljä tukitasoa, jotka riippuvat koneen iästä. Eniten romutuspalkkiota saavat alle viisi vuotta vanhat ja vähiten yli 15 vuotta vanhat sekä itse tehdyt koneet.

Esimerkiksi alle viisi vuotta vanhan mekaanisen keruuvaunun romuttajalle myönnetään palkkiota 84 000 euroa ja yli 15 vuotta vanhalle 42 000 euroa.

Turpeen tuotannosta luopuvien yrittäjien tukea varten on varattu vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin 29,11 miljoonaa euroa. Se on osa alan laajempaa luopumispakettia, jolla vastataan ennakoitua nopeampaan murrokseen energiantuotannossa. Romutuspalkkio on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Turpeen tuotanto romahti viime vuonna kohonneiden päästöoikeuksien hinnan ja veronkorotusten vuoksi. Romutustuella pyritään välillisesti auttamaan hallittua turvealan alasajoa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.