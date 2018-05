Kotimaiset lihatalot kasvuhaluisia – Atrian Gröhn: "Yrityskaupat kiinnostavat"

Isot kotimaiset lihatalot etsivät kasvua. Atria etsii kasvua sekä myyntiä lisäämällä että yrityksiä ostamalla.

"Meillä lukee strategiassa, että yrityskauppoja ollaan kiinnostuneita tekemään. Kaiken aikaa tutkitaan markkinoita", Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo.

HK Scan puolestaan rakentaa kasvua viennin varaan.

"HK Scan on kasvanut kansainvälisesti. Yli 60 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta", HK Scanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo.

Gröhnin mielestä elintarvikealan yritysten on syytä kasvaa.

"Kyllä Helander on oikeassa. Ei liike-elämä tunne sellaista tapausta, että jokin rakenne jäädytettäisiin. Jos toimiala ei pysty rakenteelliseen kehitykseen, se on huono asia", Gröhn kommentoi MT:n uutista, jossa Keskon pääjohtaja Mikko Helander kaipasi keskustelua elintarviketeollisuuden rakenteesta.

SOK:n pääjohtajan Taavi Heikkilän mielestä suomalaiset lihafirmat ovat kansainväliseen kauppaan pieniä yrityksiä.

"Jos vientiin tähtää, varmaan on hyvä miettiä mahdollisuuksia voimien yhdistämistä."

Pienikin voi olla kannattava paikallisilla markkinoilla, mutta iso mittakaava vaatii tehokkuutta.

"Meidän isona toimittajana pitää toimittaa miljoonia kiloja, niin pitää ratkoa, miten se tehdään kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti", Heikkilä sanoo.

Gröhnin mukaan paljon on myös tapahtunut.

Atria on ostanut noin viiden vuoden aikana siipikarjayrityksen Ruotsista ja tanskalaisen leikkeletehtaan. Suomesta on ostettu Saarioisten lihatoiminnot.

Myyty on juustoliiketoiminnat Ruotsista ja alkutuotanto Venäjältä.

"Markkina on aika aktiivinen, tarjontaa ja mahdollisuuksia on. Mutta moni ei ole taloudellisesti järkevä tai ei käy meidän kuvioon", Gröhn sanoo.

Isosta koosta on hyötyä kun tavoitellaan vientiä ulkomaille. Gröhnin mukaan yrityksen uusiutumisessa ja investointikyvyssä iso koko auttaa. Atrian liikevaihto on nyt noin 1,3 miljardia euroa.

"Aika paljon jo tässä kokoluokassa pystytään tekemään. Mutta toivon, että firma kasvaisi."

HK Scanin tavoitteena on olla kilpailijoita erilainen. Painopiste on laadun lisäämisessä, joka tuottaa lisäarvoa.

"Meillä on rypsiporsasta, jonka hinta on korkeampi kuin tavallisen porsaan, myös tuottajalle. Kanalassa kuoriutuneella on eri hinta kuin hautomossa kuoriutuneella kanalla", Latvanen sanoo.

Lisäkapasiteetin sijaan HK Scan keskittyy tehokkuuden lisäämiseen.

"Viennistä haetaan lisäarvoa. Yhdeksän miljoonaa kiloa porsasta lähtee Kiinaan vuonna 2020. Se on valtava kasvu meille, mutta se tehdään olemassa olevilla resursseilla", Latvanen sanoo.

