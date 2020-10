Katso videolta, miten erilaisena suomalainen metsämaisema avautuu lentokapteenin näkökulmasta – olisiko näköalalennoista pienten lentokenttien pelastukseksi?

Lentokapteeni Esa Korjulan mukaan maisema on vaikuttavampi ilmasta käsin.

MARJA SEPPÄLÄ

Lentokapteeni Esa Korjula lensi viime viikolla nelipaikkaisella lentokoneella Pyhtään yläpuolella. Pyhtäällä laajennetaan parhaillaan Helsinki-East ­Aerodrome -lentokenttää, jossa kehitellään tulevaisuuden lentoliikennettä.

Matkailijoille markkinoitavat lyhyet näköalalennot voisivat olla yksi ratkaisu pienten lentokenttiin taloudelliseen ahdinkoon, pohtii lentokapteeni ja Pyhtäällä sijaitsevaa lentokenttää ylläpitävän Redstone Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula.

Finnair kertoi lopettavansa ensi keväänä kaupalliset lennot Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan. Syynä ovat laskeneet matkustaja­määrät.

Korjula on aiemmin lennättänyt matkailijoita Saimaalla. Palaute on hänen mukaansa ollut aina positiivista.

"Autolla ajaessa Saimaa on huikea, kun se avautuu joka puolella. Veneessä se on kymmenen kertaa hienompi. Mutta ilmasta käsin maisema on vielä upeampi. Silloin näkee, että tämä järvialuehan jatkuu kaksisataa kilometriä joka suuntaan", Esa Korjula sanoo.

Pyhtäällä sijaitsevalla Helsinki-East ­Aerodrome -lentokenttällä kaupallinen toimija aloittanee näköalalennätykset jo ensi vuonna. Koneeseen mahtuu 4–16 henkilöä, ja noin vartin mittaisen pyrähdyksen hinta olisi noin 50–150 euroa, arvioi Korjula.

Lentojen päästöihin suhtaudutaan hänen mielestään välillä turhan ankarasti. Lisäksi tulevaisuudessa toiminnassa voitaisiin käyttää sähkölentokoneita.

”65 vuotta vanha lento­kone kuluttaa 20 litraa tunnissa ja siinä ajassa se on Saimaalla. Autolla sinne ajaa 3–4 tuntia ja auto kuluttaa karkeasti saman verran”, Korjula sanoo.