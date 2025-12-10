Demokraatti: Ministeri Essayahin mukaan karhuasetus annetaan aikaisintaan keväälläMinisteriö haluaa keskittyä nyt susijahdin käynnistämiseen. Jahdin on tarkoitus alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta lisäsi metsästyslain muutosta koskevaan mietintöönsä suden lisäksi myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen.
Lain käytäntöön soveltaminen edellyttää ministeriön asetusta, jolla määritellään tarkemmat esimerkiksi alueelliset metsästyskiintiöt.
”Keskitymme nyt kolmen sudenmetsästystä koskevan asetuksen antamiseen, jotta suden kannanhoidollinen metsästys voi edetä”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) totesi Demokraatille. Hänen mukaansa karhuasetus annetaan joka tapauksessa aikaisintaan keväällä.
Valiokunta velvoitti mietinnössään, että hallitus valmistelee karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen erillisenä esityksenä hyvän lainvalmistelun sääntöjen mukaisesti riittävine kuulemisaikoineen.
Sutta koskeva ministeriön asetus on jo lausuntokierroksella. Lausuntokierroksella olevan valtioneuvoston asetusehdotuksen mukaan yleiseksi suden metsästysajaksi ehdotetaan 1.12.—10.2. Sen ulkopuolella susi on rauhoitettu.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta on tänään eduskunnan täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä.
