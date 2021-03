Porilainen pörssiraketti Enersense toteuttaa päästöttömiä energiaratkaisuja: "Liiketoiminta saattaa näyttää aika laajalta setiltä, mutta punainen lanka löytyy"

Jaana Kankaanpää

Sähköautoilun yleistyminen kasvattaa ajoneuvojen latausverkoston ja -pisteiden kysyntää.

Päästöttömiä energiaratkaisuja ratkaisuja toteuttava Enersense kasvaa energiamurroksen tahtiin. Sähköajoneuvojen latausverkkojen rakentamista, 5g-televerkkojen urakointia, henkilöstövuokrausta, teollisuuden ja rakentamisen energiaratkaisuja...

"Liiketoiminta saattaa näyttää aika laajalta setiltä, mutta punainen lanka löytyy", lupaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Yhtiö on päässyt nopeaan kasvuun yritysostoin ja kasvattamalla liiketoimintaansa markkinoiden muuttuessa.

"Tämä on sähköverkkojen rakentamista, sähköasemia, tuulipuistoja, aurinkoenergiaa ja latausta – akkuteknologiaa ja vetyteknologiaa. Kaikki ovat megatrendejä energiamurroksessa", Holopainen kerii punaista lankaansa.

Yhtiön suurin liiketoiminta-alue on teollinen divisioona, jonka kokonaismarkkinat Suomessa ovat noin kaksi miljardia euroa. Enersense on alallaan markkinakolmonen. Asiakkaina on energiateollisuutta, meriteollisuutta, metsä- ja prosessiteollisuutta.

Televerkot, kiinteä ja langaton verkko liittyvät myös energiatuotantoon ja sen tehokkaaseen ohjaamiseen: joskus tuulee, toisinaan ei. Energiaverkkojen ohjaaminen tarvitsee jatkuvaa reaaliaikaista dataa.

"Henkilöstöpalvelut? Se tuntuu ehkä vähän irralliselta, mutta sitä hyödynnetään sisäisessä liiketoiminnassa, kun kaikki työn tekeminen on enemmän tai vähemmän projektiluontoista."

5g-verkkojen asentajana Enersense kilpailee teleoperaattorien asennuksista. Katteet ovat tiukkaan kilpailutettuja niin tele- kuin sähköurakoinnissakin.

Myös Enersense sai toimintansa käännettyä voitolliseksi vasta viime syksynä.

Nopeat 5g-verkot asennetaan Holopaisen arvion mukaan ensimmäisinä vuosina kasvukeskuksiin. Sieltä ne joskus laajenevat maanlaajuisiksi.

Vuosi sitten helmikuussa yhtiön operatiivinen johto Holopainen mukaan lukien sekä yksityiset sijoittajat ostivat noin puolet yhtiöstä.

Enersense on perustettu Porissa vuonna 2005. Energiaratkaisujen yhtiö onkin Porin ainut pörssilistattu yhtiö. Porissa, puimureistaan tunnetun Rosenlewin tiloissa toimivalla yhtiöllä on sivutoimipaikkoja eri puolilla Suomea.

Viime elokuussa yhtiö osti yrityskaupalla laaja-alaisen, energia- ja tietoliikenteen ratkaisuja, suunnittelua ja muun muassa sähköverkkojen urakointeja tehneen Empower-konsernin. Samalla Enersensen liikevaihto kasvoi kerralla yli kaksinkertaiseksi. Yhtiö on ilmoittanut suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssin päälistalle.

Koko vuoden liikevaihto oli 144,5 miljoonaa euroa ja liiketulos kääntyi edellisvuoden tappiosta 1,6 miljoonaa euroa voitolliseksi. Yhtiön markkina-arvo on vuodessa kuusinkertaistunut. Tuloksen yhtiökokous päätti jättää vahvistamaan yhtiön omia pääomia.

Velkaantuneen Empower Oyj:n osakekannan kauppahinta oli nimellinen 1,00 euroa. Kauppahinta perustui ostettavan yhtiön käyttöpääoman tarpeeseen.

Empower-ostoksen myötä First North -pörssilistalla noteeratun yhtiön toiseksi suurimmaksi omistajaksi (nyt kolmanneksi suurin) tuli suunnatulla annilla suursijoittaja Kyösti Kakkonen. Kakkosen sijoitusyhtiö Joensuun Kauppa Ja Kone Oy omistaa yhtiöstä lähes 12 prosenttia. Kakkosen omistuksen arvo on yli kolminkertaistunut osakesijoituksen jälkeen noin 14 miljoonaan euroon.

Kansainvälistä liiketoimintaa yhtiöllä on erityisesti Baltiassa. Maaliskuun puolivälissä Enersense julkisti yhteistyösopimuksen Toyota Baltian kanssa. Yhtiö rakentaa sähköautojen latausinfran koko jälleenmyyntiverkostoon Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Sähköajoneuvojen latausinfraa Enersense rakentaa Holopaisen mukaan myös Suomeen kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Fakta:

Enersense toimii viidellä liiketoiminta-alueella: Power, Smart Industry, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.

