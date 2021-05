Ensimmäinen sähkölentokone tuli Suomeen vasta pari vuotta sitten – nyt ennakkoluulot alkavat haihtua: "Sähköistäminen oikeastaan helpottaa lentämistä"

Lentokoneiden sähköistäminen on aloitettu pienistä malleista. Se on vasta alkua, sillä akkutekniikan tehostuminen siivittää kehitystä.

Suomen ensimmäisen ja ainoan sähkölentokoneen kantama on noin sata kilometriä. Lentoaika on noin tunnin ja lisäksi jää noin puoli tuntia reserviin varmuuden vuoksi.

Sähkölentokone näyttää aivan tavalliselta pienkoneelta. Siinä on potkuri, siivet ja lentäjälle paikka.

Suuri ero tavalliseen koneeseen on, että moottorista ei kuulu melua, kertoo sähkölentoyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vasama.

Kyseessä on toistaiseksi Suomen ainoa sähkölentokone.

"Se on oikein mukava lentää. Sähköistäminen oikeastaan helpottaa lentämistä, sillä esimerkiksi polttomoottorille tehtävät lämmitys ja sytytyspiirien testaus jäävät pois."

Konepellin avaamalla muitakin eroja tavalliseen alkaa löytyä. 60 kilowatin moottori on noin suuren limpun kokoinen.

Potkurikoneiden kierrosnopeus on tavallisesti noin 2 000 kierrosta minuutissa. Niillä kierroksilla potkurin melu pysyy aisoissa. Jotta polttomoottorilla saa tarvittavat tehot niin pienillä kierroksilla, pitää iskutilavuuden olla melko suuri. Siksi lentokoneiden moottorit ovat suuria.

Muitakin etuja sähkölentokoneessa on. Huolto ja polttoainekustannukset ovat noin kymmenen prosenttia perinteisestä lentokoneesta, Vasama kertoo.

"Sähkömoottorissa on yksi liikkuva osa ja kaksi laakeria. Siinä ei ole paljon huoltamista."

Koneella voi lentää noin sata kilometriä, lentoaika on yhdellä latauksella noin tunti.

Hieman isompi malli on yhdysvaltalaisen Magnix-yhtiön tekemä sähköversio hyvin tavallisesta Cessnasta. Siihen on asennettu 750-hevosvoimainen sähkömoottori.

Itse aihio on suosittu pienkone 1980-luvulta. Niitä on tehty tuhansia, ja kyytiin mahtuu kaksi lentäjää ja yhdeksän matkustajaa.

Sähkölentokoneiden historian lyhyys näkyy Magnixin Cessnassa. Se oli ensilentonsa aikaan viime vuoden toukokuussa suurin täysin sähköinen lentokone koko maailmassa.

Sähkölentokoneissa puhutaan toimintamatkasta aivan kuten sähköautoissakin. Tällä hetkellä kaupalliseksi tähtäävillä koneilla matka on noin 400 kilometriä.

Yksi sellainen on ruotsalaisen Heart Aerospacen ES-19. Siinä sähkömoottorit ovat perinteisen moottorin paikalla, mikä ei aerodynaamisesti ole paras mahdollinen.

"Se on fiksu kone. Ei ole lähdetty hakemaan kaikkia etuja, mitä sähköisestä saa aerodynaamisesti. On pyritty helppoon rakenteeseen", Vasama kertoo.

Koneen rakenne on hyvin perinteinen. Jokaisella moottorilla on oma akku, joka on sijoitettu moottorin taakse.

Ratkaisu on käytännöllinen. Ilmailun sääntely on hyvin tarkkaa, joten lentoluvan saadakseen viranomaiset on vakuutettava turvallisuudesta.

"Sähkömoottorin voi asentaa paikkoihin, mihin perinteistä ei voi laittaa. Aerodynaamisesti paras paikka on siiven päässä."

Luvan saaminen sellaiselle on paljon vaikeampaa.

Yksi kehitteillä oleva kone, jossa moottorit ovat siipien kärjissä, on Evation Alice. Siinä on kolmas moottori perässä, joka auttaa säilyttämään vakauden koneen rikkoutuessa.

Evation Alice on yhdeksänpaikkainen ja toimintasäde ainakin kaksinkertaistuu. Ensilennon pitäisi olla tänä vuonna.

Tuhat kilometriä kattaa jo suuren osan esimerkiksi Keski-Euroopan reiteistä.

Vasama arvioi, että satapaikkaisia koneita tulee 2030-luvun alussa.

Sähkölentokoneiden kehitys tuntuu sähköautojen pikakelaukselta. Ensimmäinen sähkölentokone tuli Suomeen vasta pari vuotta sitten.

"Kun pari vuotta sitten toimintaa aloitettiin, keskustelu oli samanlaista kuin sähköautoista 1990-luvulla. Epäluulo oli hirveän suuri", Vasama muistelee.

Ääni on muuttunut kellossa nopeasti. Nyt Finnair on jo tehnyt aiesopimuksen kahdestakymmenestä Heart Aerospacen koneesta.

Lentokenttäyhtiö Finavia selvittää, miten lentoasemille saadaan latauspisteitä.

Koneet kehittyvät akkujen kehittymisen tahdissa.

"Seuraava tavoitteemme on 48 -paikkainen matkustajakone ja jopa kahden tuhannen kilometrin lentomatka", Heart Aerospacen perustaja Anders Forslund sanoi Ylelle.

Vasama arvioi, että maailmalla on noin 300 sähkölentoprojektia. Niistä noin kaksi kolmannesta tutkii pystysuoraa nousua. Se onkin sitten kehityksen seuraava askel.

