Espanjan uhriluku nousi jo yli 9 000:een – vuorokaudessa enemmän kuolleita kuin koskaan aiemmin

Baldesca Samper

Kaksi kolmasosaa Euroopan koronakuolemista on tapahtunut Italiassa ja Espanjassa.

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut vuorokaudessa 864:llä, kertoo maan terveysministeriö. Luku on korkein tähän mennessä epidemian aikana, ja 15 enemmän kuin edellinen huippuluku eiliseltä.

Tämä on jo viides perättäinen päivä, kun Espanjassa kuolee yli 800 ihmistä koronaan.

Yhteensä Espanjassa on epidemiaan kuollut jo yli 9 000 ihmistä.

Epidemian alusta saakka on kirjattu 102 000 varmaa tartuntatapausta. Espanjan sairastuneista vajaat 23 000 on jo toipunut taudista.

Kun valtava määrä työntekijöitä joutuu pysymään kotona ja yrityksiä suljetaan määrittelemättömäksi ajaksi, alkaa koronan aiheuttama talousahdinko näkyä niin Euroopassa kuin muuallakin.

Esimerkiksi Italiassa ruoka-apua tarjoavien soppakeittiöiden jonot pitenevät ja joidenkin markettien kerrotaan tulleen ryöstetyksi. Italialaisen ruokapankin edustaja Roberto Tuorto kertoo AFP:lle avuntarvitsijoiden määrän huomattavasta kasvusta.

Koko Euroopassa jo yli 30 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen, kertoi uutistoimisto AFP aiemmin keskiviikkona. Kaksi kolmasosaa Euroopan koronakuolemista on tapahtunut Italiassa ja Espanjassa.

Italiassa koronaan oli kuollut keskiviikkoaamuun mennessä runsaat 12 400 ihmistä. Ranskassa yli 3 500 ihmistä.

Yhdysvalloissa jo yli 4 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen, kertoi Johns Hopkins -yliopisto. Yhdysvalloissa kuolleiden määrä on yli kaksinkertaistunut kolmen päivän takaisesta. Johns Hopkinsin mukaan Yhdysvalloissa on noin 189 000 vahvistettua virustartuntaa, eniten kaikista maailman maista.

AFP kertoi tiistaina omiin laskelmiinsa nojaten, että koronakuolemien määrä koko maailmassa on ylittänyt 40 000:n.

Viron vankiloissa vangit valmistavat noin 400 kasvosuojusta päivässä. Kertakäyttöisten kasvomaskien valmistus aloitettiin pari viikkoa sitten.

Kasvosuojukset tehdään vankiloiden omaan käyttöön. Niitä pitävät henkilökunnan jäsenet ja ne vangit, joita siirretään laitoksen sisällä. Viron vankiloissa sellit pidetään nyt useimmiten lukittuina, ja vangit eivät ole kanssakäymisessä keskenään.

Suojusten käyttö rangaistuslaitoksissa on tärkeää, sillä merkittävä osa vangeista lukeutuu koronaviruksen riskiryhmiin. Esimerkiksi monet huumeiden käyttäjät ovat ennen vankeustuomiotaan saaneet jonkin tarttuvan taudin, joka on heikentänyt heidän vastustuskykyään, ja koronavirustartunta voisi koitua kohtalokkaaksi.