Yhdysvalloissa yli 2 100 ihmistä on kuollut vuorokaudessa koronavirukseen

Lehtikuva/AFP

New York on kärsinyt Yhdysvaltain kaupungeista pahiten koronaviruksesta.

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut ainakin 2 108 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tieto perustuu Johns Hopkinsin yliopiston seurantaan.

Yhdysvallat on nyt ensimmäinen maa, jossa on raportoitu yli 2 000 kuolemaa vuorokauden aikana.

Yliopiston tietojen mukaan maassa on nyt kuollut yhteensä yli 18 600 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Koko maailmassa virus on vienyt hengen yli 100 000 ihmiseltä.

Koko Yhdysvalloissa on todettu noin puoli miljoonaa tartuntaa. Maassa on noin 330 miljoonaa asukasta. Tilastosivusto Wordometerin mukaan Yhdysvalloissa oli paikallista aikaa perjantai-iltaan mennessä testattu yli 2,5 miljoonaa ihmistä viruksen varalta.

New York on maan tartuntakeskus. Lähes puolet viruksen uhreista on kuollut New Yorkin osavaltiossa. Pahiten viruksesta ovat kärsineet New Yorkin kaupungin asukkaat.

New Yorkissa viranomaiset vahvistivat perjantaina, että koronaviruksen seurauksena kuolleita haudataan merkkaamattomiin joukkohautoihin Hart Islandin saarella. Niihin päätyvät ruumiit, joita kukaan omainen ei ole vaatinut.

New Yorkin kaupungissa sijaitsevalle saarelle on yli 150 vuoden ajan haudattu ruumiita, joita ei ole tunnistettu tai haettu sekä kuolleita, joiden perheillä ei ole ollut varaa hautajaisiin.

"Jatkamme saaren käyttöä tällä tavalla kriisin aikana ja on todennäköistä, että koronaan kuolleet, jotka sopivat tähän kuvaukseen, haudataan saarelle lähipäivinä", kaupungin edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Saarelle on myös haudattu espanjantaudin ja aids-kriisin uhreja sekä eristetty keltakuumetta ja tuberkuloosia sairastavia.

New York Times kertoo, että koronakriisin alettua saarella on haudattu yli 20 ihmistä päivässä, kun aikaisemmin saman verran ihmisiä on haudattu viikossa. Lehden mukaan on epäselvää onko nyt haudattujen joukossa jo viruksen seurauksena kuolleita vai ruumiita, jotka on siirretty ruumishuoneilta epidemian takia.

Lehden tietojen mukaan hautausurakoitsijoita on ohjeistettu, että ruumiit, joita ei noudeta, siirretään kahden viikon jälkeen Hart Islandille.