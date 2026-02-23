Donald Trumpin uudet tulliuhkaukset ajoivat Euroopan pörssit laskuun − Helsinki avautui kuitenkin plussalla Päätöksen jälkeen Trump on ilmoittanut jo uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.

Jaa Kuuntele

Kiina kehottaa USA:ta perumaan yksipuoliset tuontitullit korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen. AFP / LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uusimmat maailmanlaajuiset tulliuhkaukset eivät hetkauttaneet Aasian pörssejä niiden avautuessa maanantaina. Sen sijaan Euroopassa pörssit avautuivat laskussa.

Frankfurtin DAX-indeksi avautui aamupäivällä noin 0,6 prosenttia miinuksella, Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi oli hienoisesti nollan alapuolella. Helsingin pörssi oli aamupäivällä hitusen plussalla.

Aasiassa pörssit olivat aamulla pääosin noususuuntaiset.

Etelä-Korean Kospi-indeksi nousi kolmatta perättäistä kauppapäivää uuteen ennätykseensä. Hong Kongin Hang Seng -indeksi nousi puolestaan yli kaksi prosenttia.

Tilanne ei kuitenkaan kerro koko kuvaa Aasian reaktioista tulleihin, sillä Kiinan ja Japanin pörssit olivat maanantaina suljettuina kansallisen vapaapäivän vuoksi.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Trumpin aiemmin poikkeuslain nojalla asettamat laajat tuontitullit.

Päätöksen jälkeen Trump on ilmoittanut jo uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.

Kiina kehotti Yhdysvaltoja maanantaina perumaan Trumpin ilmoittamat yksipuoliset tuontitullit korkeimman oikeuden tullipäätöksen jälkeen.

Kiinan kauppaministeriö ilmoitti tekevänsä "kattavan arvioinnin" korkeimman oikeuden päätöksen vaikutuksista ja kehotti Yhdysvaltoja perumaan tullit.

”Kiina kehottaa Yhdysvaltoja perumaan yksipuoliset tullitoimenpiteensä kauppakumppaneilleen -- kauppasodassa ei ole voittajia, eikä protektionismi johda mihinkään”, kiinalaisministeriö totesi lausunnossaan.

Kiinan ulkoministeriö sanoi aikovansa seurata tarkasti Yhdysvaltain mahdollisia toimia korotettujen tullien ylläpitämiseksi.

”Yhdysvallat suunnittelee parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, kuten kauppatutkintoja, voidakseen pitää voimassa korotetut tullit kauppakumppaneilleen. Kiina seuraa tätä edelleen tarkasti ja suojelee päättäväisesti Kiinan etuja”, ulkoministeriö sanoi.

Perjantaisessa päätöksessään korkein oikeus katsoi, että Trump oli ylittänyt valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja.

Tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan kumonnut niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja.

Sen sijaan laittomiksi todettiin hätätilalla perustellut, kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Päätöksen jälkeen Trump ilmoitti uudesta maailmanlaajuisesta tullista, jonka on määrä astua voimaan tiistaina.

Trump ilmoitti ensin perjantaina nostavansa maailmanlaajuisen tuontitullin kymmeneen prosenttiin, mutta kertoi jo lauantaina korottavansa tullin sittenkin 15 prosenttiin.

Uusi tulli perustuu säädökseen, joka antaa presidentille oikeuden määrätä tuontitulleja pisimmillään 150 päiväksi, ja tullien voimassa oloa voidaan pitkittää vain kongressin luvalla.