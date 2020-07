Koronatilanne eurooppalaisilla turkistarhoilla kärjistyy – jo yli miljoona minkkiä jouduttu lopettamaan, Alankomaissa varauduttu jopa maan kaikkien minkkien teurastukseen

Minkkejä on lopetettu eniten Alankomaissa, mutta runsaasti myös Espanjassa ja Tanskassa.

Minkkejä on jouduttu lopettamaan koronan vuoksi. Arkistokuva.

Koronaviruksen epäiltiin tarttuneen minkeistä kahteen ihmiseen Alankomaissa, uutisoi MT toukokuussa. Tilanne eurooppalaisilla turkistarhoilla on pahentunut tämän jälkeen, ja minkkejä on jouduttu lopettamaan varotoimena hyvin laajalti.

Minkkien lopettamisella pyritään estämään koronaviruksen leviäminen turkistarhoilta ihmisiin. Kettujen, supikoirien tai muiden turkiseläinten lopettamisesta ei ole uutisoitu toistaiseksi.

MT koosti tähän juttuun tiedot eurooppalaisten turkistarhojen koronatilanteesta.

Alankomaissa on tähän mennessä lopetettu isobritannialaisen The Guardianin tietojen mukaan jo yli miljoona minkkiä. Maan viranomaiset ovat määränneet hävitettäviksi kaikki minkit niillä tiloilla, joilla on todettu koronavirusta.

Koronavirusta on todettu Alankomaissa viime perjantaihin mennessä yhteensä 25 turkistarhalla. Taudin epäillään levinneen turkistarhoille alun perin työntekijöiden välityksellä.

Minkkitarhojen on pelätty muodostuvan Alankomaissa koronapesäkkeiksi, joista tauti voisi levitä uudelleen ihmisyhteisöihin. Maan tarhoilla siirryttiin heinäkuussa entistä tarkempien hygieniamääräysten noudattamiseen.

Jos koronavirus leviää uusille turkistarhoille elokuun puoleen väliin mennessä, voidaan Alankomaissa joutua lopettamaan kaikki minkit kaikilla maan minkkitarhoilla, joita on noin 120. Asiasta tiedottaa Wageningenin yliopisto.

Alankomaat on Euroopan neljänneksi suurin minkkinnahkojen tuottaja.

Tilanne on kärjistynyt myös Tanskassa, jossa määrättiin teurastettavaksi viime viikolla 11 000 minkkiä yhdeltä turkistarhalta, uutisoi Reuters. Minkkien on epäilty saaneen tartunnan henkilöltä, joka on käynyt turkistarhalla ja jolla todettiin myöhemmin koronavirus.

Aiemmin koronavirusta on todettu kahdella muullakin turkistarhalla, ja yhteensä tanskalaisia minkkejä on lopetettu liki 20 000.

Tanska on Euroopan ja koko maailman suurin minkinnahkojen tuottaja. Maassa on Tanskan maatalous- ja ruokaviraston verkkosivujen mukaan yli 1500 turkistarhaa, jotka tuottavat vuodessa noin 19 miljoonaa minkinnahkaa.

Espanjassa määrättiin lopetettavaksi viime viikolla liki 100 000 minkkiä. Kaikki minkit ovat samalta turkistarhalta, joka sijaitsee Puble de Valverdessä Espanjan luoteisosassa.

Tarhalla todettiin huhtikuussa koronatartunta seitsemällä työntekijällä, minkä jälkeen tarha eristettiin. Viime viikolla tarhan minkeistä 87:llä prosentilla kuitenkin todettiin koronatartunta, ja viranomaiset päättivät teurastuttaa kaikki tilan minkit varotoimenpiteenä. Asiasta uutisoi The Guardian.

Espanja on Euroopan seitsemänneksi suurin minkinnahkojen tuottajamaa.

Euroopan suurimpiin turkistuottajiin kuuluu myös Puola, mutta sen koronatilanteesta ei ole uutisoitu kansainvälisesti.

