Kreikan Lesboksen saarelle julistetaan hätätila – Morian täpötäyteen ahdettu siirtolaisleiri tuhoutui yöllä palossa

Tulipalon on väitetty alkaneen, kun siirtolaiset sytyttivät paloja vastalauseena koronaviruksen aiheuttamille eristystoimille.

Viranomaisten mukaan Morian leirillä Lesboksen saarella syttyi keskiviikkona aamuyöllä useita paloja. Lehtikuva/AFP

Kreikan Lesboksen saarelle julistetaan hätätila maan suurimman siirtolaisten vastaanottoleirin Morian tulipalon takia. Kreikan hallituksen tiedottajan mukaan viranomaiset tutkivat väitteitä, että palo olisi saanut alkunsa tuhopoltoista.

Noin 13 000 siirtolaista evakuoitiin leiriltä, joka pelastuslaitoksen mukaan tuhoutui "99-prosenttisesti". Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen palossa vakavasti, mutta muutama ihminen sai hengitysvaikeuksia savun takia.

Leirin tulipalon on väitetty alkaneen, kun siirtolaiset sytyttivät paloja vastalauseena koronaviruksen aiheuttamille eristystoimille. Leirillä on todettu 35 koronatartuntaa.

Hallituksen tiedottaja Stelios Petsas sanoi, että viranomaisilla on edessään valtava työ asuttaa kodittomiksi jääneet siirtolaiset ja jäljittää ja eristää koronatartunnan saaneet.

"Tartunnan saaneita on 35, ja heidät täytyy eristää, jotta vältämme taudin leviämisen paikalliseen väestöön", Petsas sanoi yleisradioyhtiö ERT:lle.

Petsasin mukaan Kreikan hallitus pitää myöhemmin päivällä hätäkokouksen. Saarelle on jo lähetetty lisää mellakkapoliiseja pitämään järjestystä. Leirin entisiä asukkaita on kielletty poistumasta saarelta.

Uutistoimisto Anan mukaan sammutustyöt hidastuivat, kun osa leirin asukkaista esti sammuttajia pääsemästä leirille.

"Koko leiri on tulessa. Kaikki palaa. Ihmiset pakenevat. Heidän kotinsa Moriassa ovat mennyttä. Poliisi saapui juuri ja käski kaikki ulos leiristä", pakolaisia tukeva Stand by Me Lesvos -järjestö tviittasi aamuyöllä.

Sadat siirtolaiset yrittivät paeta lähistöllä sijaitsevaan Mytilenen kaupunkiin, mutta poliisi esti heitä etenemästä. Osa pakeni leirin ympäristössä sijaitseville kukkuloille.

Tulipalo syttyi myöhään tiistaina, mutta leiriltä nousi edelleen sankka musta savu keskiviikon puolella.

Leiri asetettiin viime viikolla karanteeniin sen jälkeen, kun siellä asuvalla ihmisellä oli viikko sitten todettu koronavirustartunta. Maan siirtolaisministeriön lausunnossa todettiin tuolloin, että leiri on suljettu syyskuun puoliväliin asti. Ministeriön mukaan vain "turvallisuushenkilöstö" saa kulkea leirille lämpötilamittauksen jälkeen.

Anan mukaan leirillä oli ollut levottomuuksia sen jälkeen, kun koronatartunnan saaneet tai tartunnalle altistuneet asukkaat olivat saaneet kuulla suunnitteilla olevista siirroista.

Tartunnan saaneita asukkaita perheenjäsenineen on ollut määrä siirtää varastorakennuksiin eristykseen. Osa asukkaista oli ilmeisesti suunnannut vuorille tartunnan pelossa.

Olosuhteet Morian leirillä ovat kurjat. Leirin suunniteltu kapasiteetti on alle 3 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ovat pitkään kehottaneet Kreikkaa kohentamaan oloja ylikuormitetuilla leireillään.