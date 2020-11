Yhdysvaltain vaalit ovat yllätyksiä täynnä – "Jos Trump voittaa, nykyinen meno jatkuu, ei hän voi itselleen mitään"

Biden on enemmän sopimusten kannalla, ja se sopisi Suomelle. "Mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen", sanoo konkaritoimittaja Reijo Lindroos, joka on seurannut tarkasti jo monet vaalit.

Kari Salonen

"Yhdysvaltain vaalit ovat aina jännitysnäytelmä, eikä tulos ole koskaan ollut itsestäänselvä", Reijo Lindroos sanoo.

”Tämä vaalivuosi on ollut todella poikkeuksellinen, se on repinyt molemmat puolueet – erityisesti republikaanit.”

Näin sanoi Ylen entinen kirjeenvaihtaja Reijo Lindroos lokakuussa vuonna 2016. Intohimoinen uutismies oli jäämässä juuri Yhdysvaltain presidentinvaalien alla eläkkeelle.

Hän oli päässyt vielä maaliskuussa 2016 Floridaan seuraamaan esivaaleja, ja oli nyt Ylen haastateltavana.

”Sanoin varmaan ensimmäisenä, että jos on pakko valita, niin Donald Trump voittaa Hillary Clintonin. Arvioni perustui tuntumaani Floridassa, mutta se aiheutti hirveän halvauksen toimituksessa ja sen ulkopuolella”, Lindroos muistelee.

Myös Lindroosin usko hiipui, erityisesti Trumpin naiskäsityksen vuoksi.

Entä nyt, kuinka luonnehtisit kamppailua?

”Tilanne on vielä poikkeuksellisempi ja repinyt koko maan jyrkästi kahtia. Osa kansasta haluaa Trumpin voittavan, mutta toisten mielestä se on demokratian loppu. Vastapuolella on yhtä jyrkät mielipiteet Bidenin suhteen.”

Poikkeuksellista on kielenkäytön vakiintuminen alatyyliseksi.

"Neljä vuotta sitten lähinnä Trump käytti politiikalle tuntematonta kieltä ja alatyylisiä nimityksiä Clintonista. Mutta nyt molemmat sanovat, että 'olet Yhdysvaltain historian huonoin presidentti' ja että 'olet idiootti'. Vaalit käydään synkissä tunnelmissa."



Yhdysvaltain vaalit yllättävät usein.

Niin kävi esimerkiksi vuonna 1992, kun Arkansasin nuori kuvernööri Bill Clinton löi istuvan presidentti George W. Bushin. Lindroos seurasi vaaleja paikan päällä.

"Vastakkain olivat Persianlahden sodan sankari ja nuori pikku osavaltion kuvernööri, jolla ei ollut kokemusta valtakunnanpolitiikasta. Puoli vuotta ennen vaaleja veikattiin Bushia, mutta talouden huono tila johti Clintonin voittoon."

Clintonin jatkokauden jälkeen vuonna 2000 piti olla läpihuutojuttu, että Al Gore lyö Texasin kuvernööri George W. Bushin.

"Al Gore oli mielipidemittauksissa ylivoimainen, taloudella meni hyvin ja hän oli toiminut kahdeksan vuotta varapresidenttinä. Oli valtava yllätys, että Bush nuorempi valittiin."

Lindroos oli päässyt seuraamaan päiväksi Bushin kampanjointia kuvernööriksi ja nähnyt, että tämä oli kansanmies.

Bush valittiin vuonna 2004 uudelleen pitkälti syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien seurauksena.

Vuonna 2008 presidentti tuli taas "täysin puskasta": juniorisenaattori ja musta Barack Obama nappasi ensin demokraattien ehdokkuuden Hillary Clintonilta ja voitti sitten senaattori John McCain.



Biden johtaa mielipidemittauksia, mutta niitä ei pidetä luotettavina, koska ne ovat valtakunnallisia, kun taas vaalit käydään osavaltiokohtaisesti, otos on usein pieni ja kyselyitä tehdään puhelimella tai netissä, Lindroosin luettelee.

Nyt ennakkoäänestys on ollut vilkasta joko koronan takia tai siksi, että vaalit kiinnostavat. Arvoitus on, paljonko liikkeelle lähtee uusia äänestäjiä ja tähän asti muita laiskemmin äänestäneitä latinoita, joita on väestöstä neljännes.

"Republikaanit kiertävät kentällä, mutta demokraatit panostavat someen ja televisioon. Jännä nähdä, onko ovikellon ja puhelimen soittamisesta enemmän haittaa vai hyötyä."

Pörssikurssien laskeminen viime viikolla voi antaa äänestäjille vaikutelman, ettei Trump ehkä olekaan luotettava talousmies.



Voittajan vaikutusta maailmalle, Yhdysvalloille, Euroopalle tai Suomelle on vaikeaa arvioida.

"Jos Trump voittaa, nykyinen meno jatkuu, ei hän voi itselleen mitään. Hän tekee sellaista politiikkaa kuin tekee."

Se voi sisältää yllätyksiä, kuten tällä kaudella nähtiin: Iranin ydinsopimuksen irtisanominen, Kiinan kurittaminen, Pariisin ilmastosopimuksesta vetäytyminen ja Venäjä-suhteen pysyminen viileänä sanktioineen päivineen.

Yhdysvallat katsoo Euroopan sijasta Kiinaan, eikä Bidenin valinta muuta sitä, Lindroos arvioi.

Biden ei välttämättä palauta vanhoja sopimuksia, sillä korona on muuttanut maailmaa ja taloutta.

"Luulen, että kaupparajoitteita tulisi olemaan Bidenillä vähemmän, koska hän on enemmän sopimusjärjestelmien kannalla kuin Trump, joka ajaa America first -politiikkaa eikä piittaa sopimuksista.”

Sopimuspohjaisuus sopii Suomelle, mutta kaikkien presidenttien kanssa on tultava toimeen.

"Suomi on pieni tekijä, kuten EU:kin. Suomen kannalta on tärkeää, että Trumpiin on pidetty painokkaastikin yhteyttä ja se on tärkeää jatkossakin. Geopolitiikalle emme voi mitään."



Trumpin rökäletappio voisi tuoda demokraateille värisuoran koko kongressiin eli edustajainhuoneeseen ja senaattiin. Täpärästä voitosta seuraisi uusi ääntenlaskenta. Vuonna 2000 uusi laskenta kesti 36 päivää ja lopulta oikeus äänesti voittajaksi George W. Bushin.

Myös neljä vuotta sitten vaalitulos vahvistettiin 2,5 viikkoa vaalien jälkeen. Nyt hitautta tuovat runsaat postiäänet, ja osassa osavaltioissa kuoret avataan vasta vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Trump on kyseenalaistanut koko postiäänestyksen luotettavuuden.

Trump ei voita vaaleja ilman voittoa Floridassa ja Pennsylvaniassa, kahdessa vaa’ankieliosavaltiossa. Biden sen sijaan voi voittaa, jos onnistuu voittamaan takaisin demokraattien perinteiset tukivaltiot Wisconsinin, Michiganin, Ohion ja Pennsylvanian. Jopa Texasissa on väläytelty demokraattien voittoa.



No kumpi voittaa?

"Helmikuussa ajattelin vankasti, että Trump valittanee uudelleen mielipidekyselyistä huolimatta. Hänen kaudellaan talous on kasvanut, työttömyys laskenut ja hän on pitänyt äänestäjilleen antamansa vaalilupaukset tuomarinimityksistä ja Meksikon-muurista, pannut Kiinan ahtaalle ja päästänyt päiviltä muutaman Lähi-idän isis-johtajan", Lindroos sanoo.

Sitten korona muutti kaiken.

"Alussa tauti tuntui olevan hallinnassa, ja Trump vähätteli sitä. Mutta koronan vaikutuksista tuli niin isot, että on vaikea olla syyllistämättä myös hallintoa ja presidenttiä. Nyt on aika vähän niitä, jotka ajattelevat, että Trump valitaan."

Washingtonilainen professori Alan Lichtman on ennustanut oikein jokaisen presidenttivalinnan vuodesta 1984.

"Nyt hän ennustaa Bidenin voittoa. Luotan ystäväni arvioon tällä kertaa – muutosvarauksin. You never know..."

Reijo Lindroos

Syntynyt 12. elokuuta 1951

Kotoisin Hämeenlinnasta, asuu Espoossa

Valtiotieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka) 1978

Työura: Iltasanomien kesätoimittaja 1972

Ylessä eri tehtävissä kesätoimittajasta ulkomaantoimituksen päällikköön 1974-2016, Afrikan kirjeenvaihtaja vuosina 1989–92 ja Yhdysvaltain pääkirjeenvaihtaja Washinton DC:ssä vuosina 1997–2002, erikoistoimittaja 2014–16

Eläkkeellä vuodesta 2016

Harrastukset: lukeminen, historia, penkkiurheilu ja urheilun tiivis seuraaminen

Perhe: vaimo ja tytär