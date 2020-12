Ruotsin hallitus esittää väliaikaista pandemialakia: Koronarajoitukset kaupoissa ja kuntosaleilla voivat tiukentua parin viikon sisällä

Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto on kritisoinut lakiesitystä siitä, ettei siinä käsitellä korvausten myöntämistä aloille, joita rajoitukset koskisivat.

Janne Riikonen

Tukholmalainen Laila Hedin teki ostoksia hengityssuojain kasvoillaan maaliskuussa Coop Västbergassa Tukholmassa.

Ruotsin hallitus esittää väliaikaista pandemialakia, joka antaisi sille valtuudet tiukentaa koronarajoituksia muun muassa kaupoissa, ostoskeskuksissa ja kuntosaleilla.

Lain myötä esimerkiksi kauppojen tai ravintoloiden sulkeminen olisi hallituksen päätöksellä mahdollista. Nykytilanteessa voidaan rajoittaa vain alkoholitarjoilun kellonaikoja ja asiakkaiden lukumäärää.

Myös ihmisten kokoontumista tietyille julkisille paikoille kuten toreille tai puistoihin olisi lain myötä mahdollista rajoittaa, jos niitä koskee selvä tungoksen riski.

Lakiesitys on nyt lakineuvoston arvioitavana, ja se on määrä vahvistaa eduskunnassa ensi viikon lopulla. Hallitus haluaisi lain tulevan voimaan 10. tammikuuta, ja sen on suunniteltu olevan voimassa syyskuuhun asti.

Hallitus valmistelee jo ensimmäistä asetusta, jolla uusia rajoituksia voitaisiin saattaa voimaan heti, kun laki on säädetty. Ensiksi rajoitukset halutaan kohdistaa paikkoihin, joissa hallitus katsoo tartuntariskin olevan suurin.

"Ensimmäinen askel sisältää oikeudellisesti sitovia sääntöjä kaupoille, ostoskeskuksille, tavarataloille sekä kuntosaleille ja liikuntatiloille", sanoo elinkeinoministeri Ibrahim Baylan.

Baylanin mukaan näiltä paikoilta aiotaan vaatia toimenpiteitä tungoksen vähentämiseksi.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto on kritisoinut lakiesitystä siitä, ettei siinä käsitellä korvausten myöntämistä aloille, joita rajoitukset koskisivat.