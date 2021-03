Omakotitalojen rakentamisen kieltämisestä keskustellaan kiihkeästi Saksassa – yhdeltä alueelta uudet omakotitalot on jo kielletty

Markku Vuorikari

Uusien omakotitalojen rakentaminen ei enää käy päinsä Hampurin pohjoisissa kaupunginosissa.

Jos on sattunut ostamaan tontin Saksasta Hampurin kaupungin pohjoisosasta ja ajatellut rakentaa sinne omakotitalon, se ei välttämättä enää onnistu. Pohjois-Hampurissa on nimittäin helmikuun alusta asti ollut voimassa paikallinen kielto uusien omakotitalojen rakentamiselle, kertovat esimerkiksi saksalaismediat Hamburger Abendblatt, Der Spiegel ja Die Welt. Rakentamista on tarkoitus ohjata kerros- ja rivitalojen rakentamisen suuntaan.

Keskustelu uusien omakotitalojen rakentamisen kieltämisestä käy muutenkin kuumana Saksan suurkaupungeissa. Esimerkiksi Saksan liittovaltiopäivillä Liittouma 90 – Vihreät -puoluetta edustava Anton Hofreiter ilmaisi Der Spiegelin haastattelussa näkemyksensä uusien omakotitalojen rakentamisesta kaupunkeihin.

"Omakotitalot vaativat paljon tilaa, rakennusmateriaaleja ja energiaa sekä kaupunkirakenteen hajautumista ja lisääntyvää liikennettä."

Hofreiterin mukaan asuntopulasta kärsivien kaupunkien pitäisi ohjata kaavoituksella rakentamista tiiviiksi ja ympäristöystävälliseksi.

Kuumentuneeseen talokeskusteluun on ottanut osaa myös Saksan valtiovarainministeri, sosiaalidemokraatteja edustava Olaf Sholz.

"He (vihreät) ovat mieluusti kieltämässä kaiken sen sijaan, että etsisivät teknologisia ratkaisuja", Scholz sanoi esimerkiksi Berliner Morgenpostin mukaan.

Freiburgin yliopiston taloustieteen professori Lars Feld huomauttaa Der Spiegelin haastattelussa, että omakotitalojen rakentamisen kieltäminen todennäköisesti johtaisi sosiaalisen epätasa-arvon kasvamiseen.

"Ihmiset, joilla on jo omakotitalo, hyötyisivät tilanteesta, sillä talon arvo kasvaisi. Tämä johtaisi siihen, että entistä harvemmalla olisi varaa asua omistamassaan asunnossa."

Vuokralla asuminen on Saksassa yleistä. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD:n) tilastojen mukaan Saksassa vain noin 45 prosenttia asuu omistusasunnossa. Esimerkiksi Suomessa vastaava luku on Tilastokeskuksen mukaan 63 prosenttia.