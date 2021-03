Ulkomaat

Suezin kanavassa jumittaa yhä yli 200 rahtilaivaa – irrottaminen voi viedä päivistä viikkoihin Ulkomaat Hinaajat ja kaivurit ovat murskanneet kiviä jättimäisen laivan saamiseksi liikkeelle.

Lehtikuva/AFP

Poikittain kanavassa oleva 400-metrinen Ever Given -alus on aiheuttanut jo yli 200 laivan liikenneruuhkan kanavan molempiin päihin.

Egyptissä hinaajat ja kaivurit ovat jatkaneet työtä saadakseen irti Suezin kanavaa jo neljättä päivää tukkivan konttialuksen. Poikittain kanavassa oleva 400-metrinen Ever Given -alus on aiheuttanut jo yli 200 laivan liikenneruuhkan kanavan molempiin päihin. Lloyd's List -yhtiön mukaan Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä seisoo nyt rahtia miljardien eurojen arvosta. Suezin kanavan kautta kulkee joka päivä arviolta 9,6 miljardin euron arvosta rahtia. Raakaöljyn ohella Suezin läpi kulkee etenkin kulutustavaroita ja teollisuuden käyttämiä komponentteja. Yhtiön mukaan pääsyä kanavaan sen pohjois- ja eteläpäissä odottaa muun muassa 41 irtolastialusta ja 24 öljytankkeria. "Koska Suezin kanava näyttää olevan tukossa vielä vähintään päivän tai kaksi, rahtiyhtiöiden on pakko miettiä mahdollisuutta käyttää paljon pidempää reittiä Hyväntoivonniemen ympäri päästäkseen Eurooppaan tai Pohjois-Amerikan itärannikolle", Lloyd's List sanoi. Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa. Afrikan eteläkärjen kiertäminen pidentää matkaa jopa kahdella viikolla. Ever Givenin sisaralus Ever Greet on jo ohjattu kiertämään Afrikkaa. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että aluksen irrottaminen voi viedä päiviä tai jopa viikkoja. Lastia voidaan joutua purkamaan Aluksen omistavan japanilaisen Shoei Kisen Kaisha -yhtiön mukaan hinaajat ja kaivurit ovat murskanneet kiviä jättimäisen laivan saamiseksi liikkeelle. Suezin kanavaa hallinnoivien viranomaisten mukaan aluksen alta täytyy poistaa 15 000–20 000 kuutiometriä hiekkaa, jotta alus saataisiin irti. Jos se suunnitelma ei toimi, saatetaan Ever Given lastia joutua purkamaan ja odottamaan ensi viikon nousuvettä. Irrotustöiden suunnitteluun on pyydetty avuksi myös muun muassa Smit Salvage -yhtiö, joka on ollut mukana muun muassa venäläisen ydinsukellusvene Kurskin ja italialaisen risteilyaluksen Costa Concordian hylkyjen nostotöissä. Egyptin hallinnon satama-asiantuntija Mohab Mamish sanoi myöhään torstaina uutistoimisto AFP:lle, että meriliikenteen kanavassa pitäisi päästä jatkumaan kahden tai kolmen vuorokauden kuluessa. Taiwanilaisyhtiön liikennöimä, Panaman lipun alla purjehtiva Ever Given ajautui poikittain ja jäi jumiin Suezin kanavan eteläosaan tiistaina. Viranomaisten mukaan poikittain ajautuminen johtui hiekkamyrkystä, joka heikensi näkyvyyttä. BBC:n mukaan konttialusten koko on kasvanut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana maailmankaupan volyymin mukana, mikä tekee niiden irrottamisesta tällaisissa tilanteissa vaikeampaa. Aiheet Lloyd´s List Suezin kanava konttialus rahtilaiva suezin kanata