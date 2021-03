Maailmalla matkaavat maitotuotteet selviävät Suezin aiheuttamasta viivästyksestä – "Jos tuote matkaa kontissa normaalistikin viikkoja tai jopa kuukausia, ne kestävät hyvälaatuisina myös tällaiset viivästykset"

Pentti Vänskä

Robotit keräävät maitojauhelavoja vietäväksi Kiinaan Valion maitojauhetehtaalla Lapinlahdella vuonna 2015. Arkistokuva.

Elintarvikeyhtiö Valio selvisi Suezin kanavan tukkeutumisesta suhteellisen pienillä ongelmilla, kertoo Valion kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Timo Pajari.

Valion tuotteita kulkee Suezin kanavan kautta yhtiön asiakkaille esimerkiksi Saudi-Arabiaan, Malesiaan, Japaniin ja Kiinaan. Lähi-idän ja Aasian markkinoille matkaa taittavat esimerkiksi erilaiset maito- ja herajauheet sekä pakastettu voi.

"Lähinnä tästä seuraa toimitusviivästyksiä asiakkaillemme, mutta esimerkiksi tuotteiden pilaantumista ei tarvitse pelätä. Jos tuote matkaa kontissa normaalistikin viikkoja tai jopa kuukausia, ne kestävät hyvälaatuisina myös tällaiset viivästykset."

Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävä Suezin kanava Egyptissä ehti olla tukossa lähes viikon, sillä kanavaan poikittain juuttunut Ever Given -konttialus esti liikenteen kumpaankin suuntaan.

Yli 400-metrisen ja 200 000 -tonnisen aluksen irrottaminen vaati muun muassa hiekan ja mudan ruoppaamista 30 000 kuutiometrin verran, raportoivat kansainväliset mediat. Hongkongin lipun alla purjehtiva YM Wish oli ensimmäinen alus, joka pääsi Suezin kanavan läpi sen jälkeen, kun Ever Given -alus oli saatu irti. YM Wish poistui kanavasta Suomen aikaa tiistaina aamuyöllä.

Suezin kanavan tukkeutuminen ehti aiheuttaa merkittävää haittaa maailmankauppaan. Meriliikenteen uutisiin keskittyvä brittiläinen Lloyd's List -media arvioi, että jokainen päivä, kun kanava oli tukossa, viivytti rahtia yli 8 miljardin euron edestä. Vajaan viikon tukkeutumisen lisäksi kuljetuksia hidastaa se, että sekä Välimeren että Punaisenmeren päähän ehti kerääntyä satoja aluksia, ja suman purkautumiseen on arvioitu kuluvan useita päiviä.

Suezin kanavan käyttämisen vaihtoehto on Afrikan mantereen kiertäminen, eli Hyväntoivonniemen kautta kulkeminen, mutta reitti on aluksesta ja olosuhteista riippuen jopa kaksi viikkoa hitaampi.

Valion tapauksessa vain muutama yksittäinen toimitus uudelleenreititettiin Hyväntoivonniemen kautta. Pajari huomauttaa, että Suezin kautta kulkevaa logistiikkaa on erittäin vaikea korvata.

"Ajallinen ja rahallinen hyöty on niin valtava. Jos mietitään vaikka useita Lähi-idän asiakkaitamme, Suezin kanavan käyttäminen on käytännössä ainoa vaihtoehto."

Suezin kanavan tukkeutumista suuremman ongelman on viime aikoina aiheuttanut maailmanlaajuinen konttien saatavuusongelma, joka on jatkunut pandemian alusta asti. Pajarin mukaan Valio on viestittänyt aiheesta asiakkailleen ja pitänyt huolen, että vaikutukset asiakkaisiin jäisivät minimiin.

"Sanoisin, että tämä Suezin tapaus ei ainakaan paranna konttien saatavuutta."

Korona-aikana elintarviketeollisuus on Pajarin mukaan kuitenkin osoittanut iskunkestävyytensä, sillä ihmisten pitää syödä, olivat maailmankirjat sekaisin tai eivät. Hän korostaa, että kiinnostus tuotteiden laatuun, turvallisuuteen ja alkuperään on lisääntynyt koronan aikana.

"Lisäksi meille tärkeät vientimarkkinat, etenkin Kiina, ovat selvinneet taloudellisesti suhteellisen vähällä koronasta."