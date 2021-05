Intiassa jo yli 400 000 koronatartuntaa vuorokaudessa, mutta todellisen luvun arvellaan olevan vieläkin suurempi

Lehtikuva/AFP

Intiassa on rekisteröity yli 400 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. Missään muussa maassa ei ole rekisteröity näin paljon tartuntoja vuorokaudessa koko pandemian aikana.

Koronaviruksen seurauksena kuoli vuorokauden aikana yli 3 500 ihmistä.

Asiantuntijoiden mukaan todelliset luvut ovat paljon tätä suuremmat, koska testaaminen on riittämätöntä eikä kuolemansyytä rekisteröidä kovin tarkasti.

Intian yönsynkkää koronakriisiä pahensi niin ikään tieto jälleen uudesta sairaalapalosta, jossa kuoli ainakin 16 koronapotilasta ja kaksi sairaanhoitajaa. Tuli pääsi valloilleen sairaalassa Bharuchissa Intian länsiosassa lauantain vastaisena yönä.

Edellinen sairaalapalo, jossa siinäkin kuoli toistakymmentä koronapotilasta, sattui Mumbaissa vain runsas viikko sitten.

Intian viranomaiset yrittävät laajentaa koronarokotusohjelmaansa, joka on lähtenyt liikkeelle kangerrellen. Koronarokotteen ensimmäisen pistoksen on saanut noin 150 miljoonaa ihmistä, mikä on vain runsaat 11 prosenttia Intian 1,3 miljardista asukkaasta.

Intiassa löysennettiin koronarajoituksia alkuvuodesta, kun koronatartuntojen määrä laski alle 10 000 päivässä. Muuan muassa suuret uskonnolliset ja poliittiset kokoukset sallittiin, mikä sai tartuntojen määrän voimakkaaseen nousuun maaliskuun lopussa.

Intiasta Australiaan tulevia uhkaa jopa vuosien vankeus

Koronakriisin kourissa olevasta Intiasta Australiaan saapuvia uhkaa maanantaista lähtien jopa viiden vuoden vankeustuomio, ilmoittivat viranomaiset.

Australia tiukensi sääntöjään äärimmilleen sen jälkeen, kun viranomaiset havaitsivat, että maahan oli saapunut ihmisiä Intiasta vaihtoyhteyksien kautta. Suorat lennot oli lopetettu jo aikaisemmin.

"Hallitus ei tee tällaisia päätöksiä kevyin perustein. Australian terveydenhuolto- ja karanteenijärjestelmän toimivuus on kuitenkin turvattava ja koronatartuntojen määrä karanteeniyksiköissä pystyttävä pitämään hallittavalla tasolla", sanoi maan terveysministeri Greg Hunt.

Maahantulokielto koskee myös Australian kansalaisia, ja se on voimassa ainakin kuluvan kuun puoliväliin. Intiassa on jumissa tuhansittain australialaisia, joiden kotiuttamisen tilauslennoilla pääministeri Scott Morrison on torjunut.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch arvosteli kovin sanoin Australian päätöstä.

"Sen sijaan, että hallitus keskittyy vankilatuomioihin ja koviin rangaistuksiin, sen pitäisi etsiä turvallisia tapoja panna Intiasta palaavat karanteeniin", neuvoi järjestön Australian aluejohtaja Elaine Pearson.