Britanniassa jonotetaan bensa-asemilla – pääministeri tiettävästi harkitsee armeijan kutsumista apuun

LEHTIKUVA / AFP

Britanniassa polttoainekauppiaiden edustajan mukaan lähes puolet maan 8 000 polttoainepumpusta tyhjeni eilen polttoainepulan käynnistämän hamstrauksen takia.

Britanniassa ihmiset jonottavat polttoainetta huoltoasemilla pelätyn polttoainepulan vuoksi. Polttoainekauppiaita edustavan PRA:n mukaan lähes puolet maan 8 000 polttoainepumpusta tyhjeni eilen.

PRA:n edustaja sanoo, että taustalla on polttoaineen hamstraus. Esimerkiksi öljyjätti Shell on kertonut kysynnän olleen koko verkoston alueella tavallista kovempaa viime perjantaista asti. Polttoainekuljetuksia kuten myös muita toimituksia on haitannut pula ammattikuljettajista, mikä puolestaan on osin seurausta maan EU-erosta.

Brittimedia on laajalti uutisoinut, että pääministeri Boris Johnson on harkinnut armeijan hälyttämistä apuun polttoainetoimitusten turvaamiseksi.