STUK:n apulaisjohtaja: Ukrainan ydinvoimalan reaktorit eivät ole vaarassa

STUKin mukaan Zaporizhzhjasta ei ole vuotanut säteilyä. Kuvakaappaus ukrainalaisviranomaisten livestriimistä ydinvoimalalta. LEHTIKUVA/AFP

Tulipalo Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimala-alueella ei ole aiheuttanut varsinaista vaaraa laitoksen reaktoreille eikä säteilyä ole vuotanut, kertoo Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tomi Routamo.

STUK seuraa tilannetta sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n Ukrainasta saamien tietojen kautta että eurooppalaisen mittausverkoston säteilyseurannan avulla.

Laitosalueella Venäjän hyökkäyksen takia syttynyt tulipalo oli koulutusrakennuksessa. Reaktorit ovat Routamon tietojen mukaan säilyneet ehjinä. Vuoden 1986 Tshernobylin ydinturma ei voi toistua, eikä Suomessa ole tarvetta suojaustoimiin.

"Reaktorit eivät ole samantyyppisiä kuin Tshernobylissä, eli grafiittitulipaloa ei voi syttyä. Ne ovat neuvostovenäläisiä reaktoreita, samankaltaisia kuin Loviisassa", mutta isompia, Routamo kertoo STT:lle.

Ukrainassa on ollut käytössä kaikkiaan 15 ydinreaktoria ja ne ovat tuottaneet puolet maan sähköstä. Sodan takia sähkön käyttö on vähentynyt, minkä takia vain osa reaktoreista on ollut tuotannossa, Routamo sanoi.