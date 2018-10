Norjassa pelätään vuoren sortumista – koteja on evakuoitu tänä vuonna jo viidesti

Norjalaiset ovat odottaneet jo muutaman vuoden, milloin osa Mannenin vuoresta sortuu. Sortumisuhan alla oleva Veslemannen on noussut Norjassa kansalliseksi puheenaiheeksi, kun sen alapuolella sijaitsevia koteja on pitänyt evakuoida vuoden aikana viiteen kertaan. Kaikkiaan Mannenin alapuolella sijaitsevia koteja on pitänyt evakuoida kymmenesti.

Edellisen kerran koteja on evakuoitu syyskuussa. Viranomaiset ovat nostaneet sortumisen uhkatason punaiselle elo-, syys- ja lokakuussa. Sortuva rinne on aktiivisimmillaan juuri syksyllä. Talvella vuori jäätyy, ja pysyy jäässä pitkälle kesään saakka.

Vuorenrinne liikkuu pahimmillaan jopa 40 senttimetriä tunnissa. Keskimäärin rinne valuu muutaman sentin tuntivauhtia.

Norjalaisviranomaisten mukaan sortuvan rinteen alaosat ovat valuneet viimeisen kuukauden aikana 2,4 metriä. Viikonlopun aikana Norjassa nähtiin rankkasateita ja niiden aiheuttamia tulvia. Viranomaisten mukaan rankkasateet voivat jouduttaa rinteiden sortumista.

Sortuessaan Veselmannenin arvioidaan aiheuttavan jopa 120 000 kuutiometrin kivivyöryn. Vyöry vastaa noin yhtä prosenttia koko vuoresta. Mannen sijaitsee Norjan länsirannikolla.

