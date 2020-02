Porot ovat pulassa paksun ja kovan lumipeitteen vuoksi – Saamelaiskäräjät vetoaa Jari Leppään korvausten saamiseksi

Porojen lisäruokinnan tarve on lisääntynyt merkittävästi, kun porot eivät löydä omin toimin ruokaa.

Markku Vuorikari

Porot ovat lähteneet myös vaeltamaan pitkiä matkoja vaikean lumitilanteen vuoksi, mikä on aiheuttanut poronhoitajille ongelmia, kertoo Saamelaiskäräjät tiedotteessaan.

Saamelaiskäräjät vetoaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään (kesk.), jotta maa- ja metsätalousministeriö aloittaisi mahdollisimman pian selvityksen poronhoitajien mahdollisuuksista saada korvauksia taloudellisiin menetyksiin.

Kuluva talvi on ollut Pohjois-Suomessa poikkeuksellisen runsasluminen. Jo muutoinkin paksun ja kovan lumipeitteen väliin on muodostunut eripaksuisia jäisiä kerroksia, jonka läpi porojen on ollut mahdotonta hankkia itse ravintoa.

”Saamelaiskäräjät on huolissaan edellisen syksyn kuivuuden ja kuluvan talven lumitilanteen poronhoitajille aiheuttamasta ennakoimattomasta tilanteesta. Poronhoito on tärkeä osa saamelaiskulttuuria sekä niin Lapin kuin saamelaisten ruokaturvaa ja ravintoautonomiaa”, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Tiedotteen mukaan useissa paliskunnissa lisäruokintaa on jouduttu käyttämään vuodenaikaan nähden enemmän kuin koskaan aiemmin ja näin ollen myös lisäruokinnasta koituvia kustannuksia on aiheutunut aiempaa enemmän. Saamelaiskäräjät on huolissaan erityisesti vähävaraisten poronhoitajien taloudellisesta tilanteesta, sillä kaikilla ei välttämättä ole varaa yllättäviin lisäruokintakustannuksiin.

"Lisäksi lisäruokinnan osalta on otettava huomioon se, että rehua ei välttämättä ole enää tähän aikaan vuodesta saatavilla ottaen erityisesti huomioon viime kesän kuivuuden, tai rehu on tavallista kalliimpaa", Saamelaiskäräjien tiedotteessa todetaan.

Porotalouden vahinkoja koskevassa lainsäädännössä linjataan, että luonnononnettomuuden perusteella voidaan maksaa korvauksia, jos poikkeuksellinen ja ennakoimaton tilanne on jatkunut vähintään neljän kuukauden ajan.

Saamelaiskäräjien mukaan Norjassa ja Ruotsissa valtio on myöntänyt hätäapua vaikeiden laidunolosuhteiden vuoksi.