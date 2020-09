Kurjet valmistautuvat muuttomatkalle etelään – seuraa syysmuuttoa livekameran kautta

Sirpa Jyske

Muuttomatkalle valmistautuvia kurkia voi katsella tänä syksynä BirdLifen livekameran kautta.

Kamera on asennettu Vaasan Söderfjärdenille. Se on yksi Suomen tärkeimpiä muutonaikaisia levähdysalueita kurjille sekä keväällä että syksyllä. Tänä syksynä paikalla on ollut parhaimmillaan yli 9 000 kurkea.

Livekamera kääntyy automaattisesti ja näyttää peltoaukeaa eri puolilta. Yöllä kamera ei liiku.

Kurjet saapuvat aamuisin ruokailemaan pellolle ja lentävät iltaisin yöpymään saaristoon. Maanantaina alueelta laskettiin noin 7 300 yöpymään lähtevää kurkea, BirdLife Suomi kertoo tiedotteessaan.

Parin viikon sisällä ne lähtevät sopivan pohjoistuulen siivittämänä muuttomatkalle.

Kurkien lisäksi Söderfjärdenille kerääntyy muuttoaikoina muun muassa laulujoutsenia, hanhia, kyyhkyjä ja varpuslintuja.

Pellolle on saapunut jo satoja joutsenia, ja lokakuun lopulla niiden määrä noussee viime vuosien tapaan yli tuhanteen. Joutsenet viipyvät paikalla jopa joulukuun alkuun saakka.

