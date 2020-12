Moni muuttolintu viivyttelee sulien vesien ansiosta Suomessa – vesilintujen lisäksi joulukuussa on havaittu esimerkiksi västäräkkejä, kurkia ja töyhtöhyyppiä

Heikki Willamo, Markku Vuorikari, Eero Ketola

MT:n lukija Eero Ketola kuvasi nuoria harmaita laulujoutsenia sänkipellolla Varsinais-Suomessa Salossa. Joutsenien lisäksi on tehty havaintoja ajankohtaan nähden ennätyksellisen suurista harmaahaikaraparvista ja västäräkeistä.

Tuhannet joutsenet viipyvät yhä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Suurimmissa kerääntymissä on satoja, jopa yli 500 joutsenta, kertoo BirdLife Suomi. Etelä­rannikolla on edelleen myös runsas joukko kanadanhanhia.

”Muuttoa viivyttelevien lintujen määrä on runsastunut. Viivyttely on mahdollista, koska lauhan sään ja sulien vesien ansiosta ravintoa on saatavilla. Kun matalat vedet jäätyvät, lähtevät linnut muuttomatkalle”, kuvailee tilannetta BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Viivyttely voi kostautua, jos muuttohetkellä olot muuttuvat hankaliksi samanaikaisesti laajalla alueella.

Lehtiniemen mukaan iso osa muuttoaan viivyttelevistä lajeista on vesilintuja.

Esimerkiksi useassa paikassa on havaittu yli tuhannen koskelon parvia, Valkeakoskella laskettiin jopa 4 500 isokoskeloa. Ahvenanmaalle on puolestaan kerääntynyt kymmeniä tuhansia tukkasotkia talvehtimaan. Vårdössä tukkasotkien joukossa oli yli 250 lapasotkaa, mikä on suuri määrä joulukuussa.

Ajankohtaan nähden ennätyssuuria ovat myös 107 harmaahaikaran parvi Espoossa ja 29 västäräkkiä kasvihuoneilla Kaarinassa, kerrotaan Bird­Lifen tiedotteessa.

Lehtiniemi sanoo, että aiemmin lintujen talvi alkoi marraskuusta, nyt se on siirtynyt tammikuuhun. Kyse on pitkään meneillään olleesta prosessista, kun lämpötilat pysyvät lauhoina.

Vesilintujen lisäksi muitakin muuttoaan viivytteleviä lajeja on etelän lumettomissa maisemissa näkynyt. Joulukuun alussa havaittiin vielä kymmeniä töyhtöhyyppiä ja kymmenkunta kurkea.

Erikoisempia Tiira-lintutietopalveluun merkittyjä talvilintuja ovat muun muassa meriharakka Hangossa, rantasipi Espoossa, punajalkaviklo Kirkkonummella, kapustarinta ja keltavästäräkki Paraisten Jurmossa, ristisorsa Askolassa ja metsäkirvinen Helsingissä.

Jalohaikaroita on nähty viidessä paikassa, harjalintu Imatralla ja Hangossa sekä virtavästäräkki Lahdessa ja Hangossa. Näitäkin harvinaisempia ovat havainnot pikkukanadanhanhesta ja aroharmaalokista Porissa, idänturturikyyhky Sastamalassa ja lehmähaikara Uudessakaupungissa.