Varsinais-Suomessa ihmetellään, ketkä tuovat vesiin haitallisia vieraskaloja, "kuin pelaisi venäläistä rulettia Suomen luonnolla" – Oletko törmännyt nokkasärkeen, katkerokalaan tai aurinkoahveneen?

Lauri Urho / Luke

Nokkasärki (ylempänä) ja katkerokaloja (vasemmalla uros).

Varsinais-Suomesta on löytynyt kaksi kalalajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Lajit havaittiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemien aurinkoahvenesiintymien kartoitusten yhteydessä. Myös aurinkoahven (Lepomis gibbosus) on haitallinen vieraslaji, joka on levinnyt jo yli 50 varsinaissuomalaiseen lampeen.

Nokkasärki (Chondrostoma nasus) ja katkerokala (Rhodeus amarus), ovat kaukana kotiseuduiltaan. Vaeltavat nokkasärjet asustavat Keski-Euroopan joissa. Katkerokala puolestaan on peräisin Mustameren pohjoispuolelta, josta sitä on levitetty pitkän ajan kuluessa kauas länteen ja pohjoiseen. Virosta katkerokala löydettiin vuonna 2019.

Molempien lajien lähin yhteinen esiintymisalue sijaitsee nykyään Puolassa. Tutkijat pitävät todennäköisenä, että joku on tuonut lajit tullessaan ja päästänyt ne varsinaissuomalaiseen lampeen.



Vielä ei tiedetä, millaisia vaikutuksia vierailla, kasviperäistä ravintoa käyttävillä kalalajeilla voisi olla lammen muulle lajistolle. Pääsääntöisesti vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta vieden elintilaa alkuperäisiltä lajeilta.

”Nokkasärkien tiedetään kantavan ihmiseenkin tarttuvaa maksamatoa, joka voi väli-isäntien, esimerkiksi lintujen, avulla levitä myös muihin vesistöihin. Katkerokala taas voi kantaa lohikaloihin tarttuvaa tautia. Vieraiden kalalajien tuonti ja istuttaminen ilman valvontaa onkin kuin pelaisi venäläistä rulettia Suomen luonnolla”, kuvailee lajit löytänyt Luken erikoistutkija Lauri Urho.



Viimeisen vuosikymmenen ajan Varsinais-Suomeen epäillään tuodun useita vieraslajeja. Urho painottaa, että kalojen tuonti ja istuttaminen Suomeen vaatii luvan. Vieraslajeille lupia ei ole myönnetty.

”Säädöksiä ei ilmeisesti tunneta tai ollaan välinpitämättömiä. Luvattomista istutuksista ei ole kerrottu edes vesialueenomistajille. Toivomme, että jakamalla tietoa vieraslajien riskeistä ja uhista luvaton tuonti ja levittäminen saadaan loppumaan”, Urho toteaa.

Viimeisten 30 vuoden aikana Suomessa havaituista kymmenestä uudesta kalalajista yhdeksän on ollut vieraslajeja eli ihmisten takia Suomeen tulleita.

Nokkasärki

Muistuttaa hieman särkeä, mutta suu on kuonomaisen rustomuodostuman alla.

Hankkii ravinnon lähinnä pohjalta.

Voi saavuttaa jopa 1,5 kg painon ja 40 cm pituuden, mutta usein yksilöt ovat 20–30 cm pituisia.

Kantaa ihmiseenkin tarttuvaa maksamatoa.

Katkerokala