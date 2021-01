Harmaahaikara sinnittelee Ylivieskassa: Lintu bongattiin sunnuntaina Kalajoessa värjöttelemässä

Ulla-Mari Kivi

Kalajoen sulassa seisoskellut harmaahaikara oli helppo bongata Ylivieskan keskustassa Savisillan tuntumassa.

”Minä kuvasin haikaraa sunnuntaina puolenpäivän aikoihin”, ylivieskalainen Ulla-Mari Kivi kertoo MT:lle.

Hänen lisäkseen linnun bongasi moni muu.

”Kalajoen rantareiteillä on aina liikkujia. Sunnuntain upeassa säässä kulkijoita oli tavallistakin enemmän”, Kivi kertoo.

Haikara ei ollut moksiskaan, vaikka Savisillalle pysähtyi lenkkeilijöitä, kuvaajia ja kiikaroijia.

”Se oli hyvin pitkään paikallaan. Siinä heräsi huoli, onko linnulla kaikki kunnossa.”

Haikarasta ilmoitettiin pelastuslaitokselle.

”Kun yksi palomies meni jokitörmää vähän alaspäin, lintu nousi heti siivilleen ja vaihtoi paikkaa.”

Sunnuntaina iltapäivällä haikara oli jälleen palanut Rautatiesillan ja Savisillan väliselle jokialueelle.

Kivi kävi tiistaina katselemassa, vieläkö haikara viihtyy Kalajoessa.

”En nähnyt sitä tänään. Joessa on useita sulia paikkoja tässä lähistöllä, joten on hyvinkin mahdollista, että lintu on vielä seudulla."

Harmaahaikaroita havaittiin kesällä Kalajokilaaksossa esimerkiksi Ylivieskan Raudaskylässä ja Nivalan Padingissa.

Ylivieskan talvisesta harmaahaikarahavainnosta on kertonut ainakin Kalajokilaakso-lehti.

Ulla-Mari Kivi

Haikara nousi vaivatta siivilleen ja laskeutui Kalajoen jäälle.