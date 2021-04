Hätkähdyttävä ilmiö Oulussa: "Päättömät kalat hyppivät jään päällä" – zombikalojen nytkähtelyn syy on uusi loinen

Uusi tulokaslaji on levinnyt Suomeen todennäköisesti laivan painolastitankista päästetyn veden kautta.

Stina Haaso

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja kävi varmistamassa ilmiön paikanpäällä Oulussa.

Kaloja nousee jään pinnalle Oulussa Toppilansaaren edustalla. Eväkkäiden outo käyttäytyminen herättää huomiota, sillä kalat pyrkivät pintaan niin railoista kuin pilkkirei'istä.

Erikoiseksi ilmiön tekee se, että kalat ovat kuolleita. Pintaan päästyään kalat liikahtelevat, vääntelehtivät ja nytkähtelevät. Niiden evät värähtelevät rytmikkäästi. Suuret kalat suorastaan pomppivat.

"Näyttää villiltä, kun päättömät kalat hyppivät jään päällä. Kyllä sitä melkoisesti hätkähtää", arvioi ilmiöstä ensimmäisenä Suomen ympäristökeskukseen (Syke) ilmoituksen tehnyt luontokuvaaja Veera Kalavaleinen.

"Laitoin someen päivityksen kaloista ja kaverit aluksi naureskelivat minulle, että nyt olet nähnyt unta tai keksinyt vuosisadan sadun. Zombikalat nähtyään mieli on muuttunut."

Luonnontieteellisen museon erityisasiantuntija Jaakko Viheltäjä on löytänyt zombikaloille selityksen:

"Kyse on Suomessa uudesta tulokaslajista, nytkyheisimadosta. Loinen on saapunut Suomeen ilmeisesti jonkun rahtialuksen painolastitankin mukana. Edellisen kerran nytkyheisimatoa on tavattu Bermudan kolmiossa."

Nytkyheisimato on sukua leveäheisimadolle, joka paremmin tunnetaan lapamatona.

Vielä ei ole tietoa, tarttuuko loinen sitä syöviin nisäkkäisiin kuten sukulaisensa lapamato. Asiantuntijat suosittavat vahvasti kypsentämään kaikki syötäväksi tarkoitetut kalat.

"Tarvitsemme nyt näytteitä saastuneista kaloista, jotta voimme aloittaa tarkemmat tutkimukset. Emme usko niiden aiheuttavan ihmisille välitöntä vaaraa. Itse en menisi niihin kuitenkaan paljain käsin koskemaan."

Viheltäjä on huolissaan tulokaslajipaineesta, jonka ilmastonmuutoksen takia odotetaan kasvavan entisestään.

"Ruotsissa sattui taannoin ikävä onnettomuus, kun nytkyheismatoa vielä harvinaisemman afrikkalaisen lentoheismadon saastuttama kampela kolkkasi päiväkävelyllä olleen linköpingiläisrouvan tainnoksiin Länsi-Göötanmaalla."

Suomen kalastajain liitto pyytää Itämeren alueen vapaa-ajan kalastajia seuraamaan, onko loinen levinnyt Oulun seutua laajemmalle alueelle. Kalanäytteitä voi tuoda tänään 1.4. Oulun Toppilansaaren majakalle kello 18 mennessä.