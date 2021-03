"Muovi ei pakkausmateriaalina ole pahis, mutta se, mihin muovipakkaus käytön jälkeen päätyy, voi tehdä siitä ympäristön kannalta haitallisen" – Valio vähensi tuotepakkauksistaan muovia 23 miljoonan muovipussin verran vuoden 2020 aikana

Jaana Kankaanpää

Valio vähensi vuonna 2020 muovin käyttöä pakkausmateriaaleissaan 23 miljoonan muovipussin verran.

Vuonna 2020 Valion käyttämästä pakkausmuovista 24 prosenttia on kasvipohjaista, ja kierrätysmuovista valmistettuja pakkausmateriaaleja käytettiin 250 tonnia, joka vastaa 10,9 miljoonaa puolen litran panttipulloa, Valio kertoo tiedotteessaan.

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata elintarviketta, sillä suurinta tuhlausta on, jos ruoka pilaantuu ja se heitetään pois, tiedote mainitsee. Muovi on ominaisuuksiltaan toistaiseksi paras raaka-aine elintarvikkeiden turvalliseen pakkaamiseen ja ruokahävikin ehkäisemiseen. Siksi sitä pyritään nyt käyttämään entistä ympäristöviisaammin ja tehokkaammin myös Valiolla.

”Pelkästään Valion tehtailla Suomessa valmistetaan päivittäin satoja eri tuotteita, ja tuotepakkauksia käytetään vuosittain karkeasti arvioituna miljardin kappaleen verran. Poistimme viime vuonna esimerkiksi Valio PROfeel® vanukkaiden pakkauksista muovikannet ja lusikat, ja pelkästään siten vähensimme pakkausmuovia vuositasolla noin 150 000 kiloa. Määrä vastaa noin seitsemää miljoonaa kaupan muovikassia”, kertoo Valion pakkauskehityksestä vastaava Juhana Pilkama tiedotteessa.

Pakkausten osuus tuotteen hiilijalanjäljestä on tiedotteen mukaan pieni, mutta niillä on tärkeä rooli Valion ilmastotyön kokonaisuudessa. Muovin vähentäminen on yksi Valion omista vastuullisuustavoitteista, ja moni ympäristöystävällinen innovaatio syntyy tavallisten kaupassa kävijöiden ansiosta.

”Olemme saaneet runsaasti palautteita, joissa on toivottu muovin vähentämistä. Vuonna 2020 vähensimme muovin määrää yhteensä 485 000 kiloa. Esimerkiksi Valion juustoviipaleet ovat nyt aiempaa ohuemmissa paketeissa, ja Valio Grandi® pillimehuihin vaihdetaan kevään 2021 aikana paperipillit muovisten tilalle. Fiksut, ympäristöviisaat pakkaukset helpottavat myös kodin kierrätysrumbaa. Uudistetun juustopakkauksen voi puristaa pieneksi mytyksi, ja se vie vain vähän tilaa muovinkeräyslaatikossa”, Pilkama jatkaa.

Lisäksi Valio on parhaillaan uusimassa pakkausten kierrätysmerkintöjä. Selkokieliset pakkausten kierrätysmerkinnät löytyvät entistä helpommin ja näin Valio tiedotteen mukaan pyrkii helpottamaan kuluttajan arkea.

Valio toteaa tiedotteessa, että se alkoi ensimmäisten elintarvikeyritysten joukossa hyödyntää kierrätysmuovia pakkauksissaan vuonna 2019. Kierrätetyt muovipullot kiertävät jatkokäyttöön juustopakkauksina; uusista juustoviipalepakkauksista yli puolet on peräisin Suomessa kierrätetyistä muovipulloista. Valio MiFU® tuotepakkauksissa sekä kolmionmuotoisten herkuttelujuustopakkauksissa hyödynnetään kierrätysmuovia. Pakkauksista myös poistettiin musta muovi, joka on vaikeasti kierrätettävissä muovin kierrätyslaitoksissa.

Valio on tehnyt pitkäjänteistä työtä tuotteidensa ympäristövaikutusten minimoimiseksi, tiedotteessa mainitaan. Kaikki yrityksen pakkaukset ovat olleet keräysjärjestelmiin sopivia vuodesta 2010.

Kuluvan vuoden aikana Valio alkaa muovipikareissaan siirtyä pikkuhiljaa kartonkikierrätykseen sopiviin pikareihin ja näin käytettävän muovin määrä vähenee edelleen.

Tulevaisuudessa Valio jatkaa muovin vähentämistä ja kierrätysmuovin määrän kasvattamista sekä kasvipohjaisten materiaalien suosimista pakkauksissaan. Myös kiertotalousajattelu kasvattaa jatkossa merkitystään.

Pilkaman viesti tiedotteessa on, että muovi ei pakkausmateriaalina ole pahis, mutta se, mihin muovipakkaus käytön jälkeen päätyy, voi tehdä siitä ympäristön kannalta haitallisen.

”Kierrätysmuovin monipuolinen hyödyntäminen on tärkeää. Se on vielä uutta sekä meillä että toimialallamme. Tavoitteenamme on vähentää muovin määrää 20 prosenttia vuoteen 2025, lisätä entisestään kasvipohjaisia pakkausmateriaaleja sekä tehdä kierrättämisestä entistä helpompaa esimerkiksi pakkausmerkintöjen avulla. Meille tärkeää on jatkossakin taistella ruokahävikkiä vastaan, ja tässä pakkaus on avainasemassa. Pitkään säilyvissä elintarvikkeissa muovia ei voida vielä korvata kokonaan. Pyrimme vähentämään muovin määrän minimiin kuitenkin niin, että tuotteen säilyvyys ei vaarannu”.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.