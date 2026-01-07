Sudenmetsästys määrätty päättyväksi kolmella kiintiöalueella Ennalta määrätyt kiintiöt on saatu näillä alueilla jo täyteen.

Jaa Kuuntele

Keskiviikkoaamuna kello 9.50 mennessä saaliiksi on saatu 77 sutta. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen riistakeskus on määrännyt suden kiintiömetsästyksen lopetettavaksi Kytäjän, Aura-Paimion ja Pahkavaaran kiintiöalueilla.

Määräys annetaan suden kiintiömetsästyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla, koska alueellinen kiintiö on saatu saaliiksi.

Keskiviikkoaamuna kello 9.50 mennessä saaliiksi on saatu 77 sutta. Kiintiöstä on jäljellä vielä 23 sutta.

Kiintiöalueet on valittu ennen kaikkea turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla on esiintynyt huomattavia susien aiheuttamia vahinkoja tai turvallisuushuolia.