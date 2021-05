Kuolema kuokkavieraille – Jyväskylässä asukkaita ohjeistetaan iskemään espanjansiruetanoita kivellä päähän ja ilmoittamaan havainnoista

Jyväskylän kaupunki

Espanjansiruetanan väritys vaihtelee vaaleanruskeasta mustaan. Sen vaipan alareunaa kiertää ohut raidallinen "helma" ja maata vasten oleva osa on yksivärinen.

Espanjansiruetanasta tehtiin Jyväskylässä ensimmäiset havainnot jokunen vuosi sitten. Nyt nilviäisen on todettu levinneen jo useammalle asuinalueelle. Etanaa on löydetty ainakin Vaajakoskelta, Kuokkalasta, Kirristä ja Mäyrämäestä.

”Toivomme, että kaupunkilaiset tarkkailisivat pihojaan ja ilmoittaisivat havainnoista. Kaupungin on ensisijaisen tärkeää olla tietoinen alueista, joilla espanjansiruetanaa esiintyy”, ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo Jyväskylän kaupungilta sanoo tiedotteessa.

Jyväskylän kaupunki torjuu muun muassa jättiputkiesiintymät, mutta kaikkien vieraslajien torjuntaan eivät resurssit riitä.

"Jos tunnistat pihallasi matelevan etanan espanjansiruetanaksi, hävitä etana murskaamalla sen pää kivellä ja laittamalla etana muovipussiin ja sekajätteeseen. Espanjansiruetanat syövät raatoja, joten maahan jätetty raato voi ruokkia muita lajitovereita", Ylitalo neuvoo.

Etanat syövät sekä kasveja että eläinperäistä ainesta, kuten raatoja ja koiranjätöksiä. On erittäin tärkeää, että koirien omistajat korjaavat jätökset pois.

Yhden etanan näkeminen tarkoittaa yleensä, että lähistöllä on myös pieniä, aikuista tummempia poikasia.

Olisi tärkeää olla sekoittamatta vierasperäistä espanjansiruetanaa kotoiseen ukkoetanaan, joka on harmiton yksineläjä ja metsien asukki.

Ukkoetana on suurikokoinen ja monesti musta tai mustavalkoinen. Sen maata vasten oleva osa on kaksivärinen: keskiosa on vaaleampi ja reunaosat tummempia. Ukkoetanan takaosan keskellä on matala harjamainen uloke, jota ei ole espanjansiruetanalla.

Vieraslajeja hävitetään Suomen alkuperäisten eliölajien ja ympäristön suojelemiseksi. Osasta lajeja aiheutuu myös taloudellista haittaa.

”Myös yksityisten kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus hävittää haitalliset vieraslajit kiinteistönsä alueelta. Kevät ja alkukesä ovat otollisinta aikaa vieraslajien torjuntaan, kun lajit eivät ole päässeet vielä lisääntymään”, Ylitalo muistuttaa.

Haitalliset vieraslajit hävitetään sekajätteen joukossa, jotta ne eivät leviä esimerkiksi kompostijätteistä ympäristöön.

Vieraslajeista saa tietoa Luonnonvarakeskuksen ja Luomuksen nettisivulta.

