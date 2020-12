Kirja-arvio: Nuorille suunnattu sarjakuva hurmaa piirroksillaan ja suloisella tarinallaan

Kuvitus: Faith Erin Hicks

Rainbow Rowell & Faith Erin Hicks: Viimeinen ilta – Pumpkinheads. Suomennos: Taina Wallin. 218 sivua. Karisto.

Viime vuosien ajan syksy on ollut Dejalle ja Josielle ihanaa aikaa. He ovat työskennelleet yhdessä mielettömällä kurpitsa­farmilla. Halloweenin jälkeen työt ovat loppuneet, ja he ovat nähneet seuraavan kerran jälleen syyskuussa kurpitsa­kauden alkaessa.

Nyt kaikki kuitenkin muuttuu. Ystävykset ovat valmistumassa, joten edessä on viimeinen työrupeama farmilla. Viimeisen työvuoron alkaessa he huomaavat, että moni ihana asia on jäänyt tekemättä edellisinä syksyinä. Mutta onneksi heillä on vielä tämä ilta nauttia kurpitsafarmista yhdessä.

Rainbow Rowell kirjoittama ja Faith Erin Hicksin kuvittama Viimeinen ilta – Pumpkinheads -sarjakuva on herttainen yhden illan kuvaus ystävyydestä ja elämässä jahkailusta. Nuorille aikuisille (young adults eli ya) suunnattu sarjakuva sopii monenikäisille, sillä simppeliin juoneen lomittuu vaihtelevia tunteita.

Sarjakuvan loppuun on lisätty tekijöiden keskustelu, jossa raotetaan teoksen synty­prosessia. On erityisen kiinnostavaa tietää, miten päähenkilöiden ulkonäköä muokattiin piirustustyön aikana. Sarjakuvan hahmot eivät putoakaan niihin kaikkein ennalta­-arvattavimpiin muotteihin.

Ya-­sarjakuvaa soisi suomennettavan enemmänkin, sillä tällaiset helmet rohkaisevat luku­harrastuksen ääreen. Myös kotimaisille teoksille olisi kysyntää.

