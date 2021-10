Kirja-arvio: Maaseudun kylässä tapahtuu kummia - liminkalaisen Mikko Within ensimmäinen nuortenkirja on hersyvän humoristinen paketti teini-ikäisen pojan mielenmaisemasta

Mikko With. Saakelin satanen. Myllylahti Oy. 195 s.

Saakelin Satanen on Limingassa asuvan perheen isän ja johtamisen ammattilaisen Mikko Within ensimmäinen nuortenkirja. Se on räikeästi erilainen verrattuna hänen esikoisromaaniinsa, jossa hän kuvasi vaimonsa rinta- ja munasarjasyöpää aviomiehen näkökulmasta kuuden vuoden ajalta. Within nuortenkirja tulee lähelle nuorten dekkarin kirjallisuustyyppiä – ellei olekin sitä - ja hurmaa hersyvällä huumorillaan.

Helppolukuisessa kirjassa seurataan kuvitteellisesta maalaiskylästä, Pyhäharjulta kotoisin olevan Uuno Turhasen elämää, jota siivittävät ysiluokan loppumetrit. 16-vuotias Uuno on koulukiusattu. Rohkeutta häneltä ei silti puutu vaan hän juttelee letkästi muille oppilaille ja kiusaajalleen. Uunolla on vain yksi ystävä nimeltään Heikkinen, jonka kanssa vietetään aikaa pleikkarin äärellä.

Syrjäkylän arki kulkee samanlaisena päivästä toiseen saakka. Eräänä päivänä Uuno joutuu omituiseen tapahtumavyyhtiin kesätöissään paikallisessa rautakaupassa. Mystinen pukumies ojentaa hänelle sadan euron setelin. Yhtäkkiä Uuno huomaakin olevansa keskellä rikollisjengin huumevyyhtiä. Uuno ja Heikkinen joutuvat jännittävään seikkailuun, jossa he ajautuvat kummallisten sattumusten seurauksena kokeilemaan lähikaupan ryöstöä. Silti vielä hurjempaakin on luvassa. Juoni ei ole silti ennalta-arvattava vaan sisältää lennokkaita käännekohtia ja tempaisee mukaansa.

Mikko With käsittelee uskottavasti kapinoivan teinipojan mielenmaisemaa ja rajojen kokeilemista aikuistumisen kynnyksellä. Päähenkilö on hämmästyttävän samastuttava. Yllättävää tarinassa on se, miten taitavasti kuvataan huumorin keinoin sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä. Uuno Turhanen elää köyhän leskiäitinsä ja pikkuveljensä kanssa eikä varaa ole edes uuteen puhelimeen. Päähenkilön ironinen kieli ja osuvat sanavalinnat tulevat hyvin lähelle nykynuorten kielenkäyttöä.

Tarinan kulmakivenä on, miten kapinoiva nuori löytää rehellisyyden sydämestään houkuttelevan rahan maailmassa. Kertomus palauttaa myös huomaamaan läheisten ihmisten ja rakkauden merkityksen nuoren elämässä.