Kuusitoista syksyn näytelmää ja musikaalia, jotka haluaisin palavasti nähdä

Kirka, Evita ja West Side Story ovat vain kolme esimerkkiä syksyn kiinnostavasta teatteritarjonnasta.

Vaikka tulevan syksyn kuvioista ei ole lopulta mitään takuita, aloittivat monet teatterit harjoituskautensa jo hyvissä ajoin kesällä. Näyttämöillä ympäri Suomea hiotaan esityksiä kohtaus kohtaukselta valmiiksi ensi-iltoja varten. Kaltaiseni teatteriluuta odottaa hiljaisen kevään jälkeen erityisellä innolla teatteriesitysten kutkuttavaa jännitystä, vaikka samalla ajatus tiiviistä penkkiriveistä tuntuu hieman hurjalta pitkän eristyneisyyden jälkeen.

Niin tai näin, aina on aikaa unelmoinnille. Niinpä kävin läpi listan syksyn ensi-illoista ja kokosin tähän tekstiin röyhkeästi omia teatterimieltymyksiäni hiveleviä esityksiä. Saatatte huomata, että erityisesti musikaalit ja musiikkinäytelmät ovat mieleeni. Jos makumme menevät kovasti ristiin, suosittelen tutustumaan lähiteattereidesi tarjontaan teatterien omilla verkkosivuilla. Ilmeisen kattavan katsauksen suomalaiseen teatterikenttään antaa myös Teatterin tiedotuskeskus. Suosittelen tutustumaan, teatterikuume on taattu.

Rouva C. (Porin Teatteri, esi-ilta 29.8.) // Rouva C. (Seinäjoen kaupunginteatteri, ensi-ilta 19.11.)

Yksi toissa vuoden kotimaisista kirjallisuushelmistä oli Minna Rytisalon Rouva C., joka kertoo Minna Canthin nuoruusvuosista. Todelliseen henkilöön perustuva fiktiivinen romaani on sovitettu tänä vuonna näyttämölle Porin Teatterissa. Minna ei haluaisi ahtautua 1800-luvun ahtaaseen naisen rooliin, joten hän päätyy opiskelemaan. Hurjista suunnitelmistaan huolimatta edessä on kuitenkin avioliitto ja äitiys. Samaan kirjaan perustuvan esityksen pääsee näkemään myös Seinäjoella myöhemmin syksyllä.

Armi – Kaiken sulle antaa tahtoisin (Kotkan Kaupunginteatteri, ensi-ilta 3.9.)

Armi Aavikon elämä teki äkkikäännöksen, kun hänet valittiin Suomen kauneimmaksi vain 18-vuotiaana. Tuosta päivästä alkoi julkisuusmyllytys, jonka seuraukset eivät olleet pelkästään iloisia. Kotkan Kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä pohditaan suuria ja hieman lohduttomiakin kysymyksiä: ”Valitsiko Armi sen tulevaisuuden, josta oli haaveillut? Vai eksyikö hän elämään, josta ei enää osannut pois?”

Päiväni murmelina (Helsingin Kaupunginteatteri, ensi-ilta 3.9.)

Sosiaalinen media on omiaan lisäämään palavaa halua tietyn esityksen näkemiseen. Päiväni murmelina on vilahdellut some-kanavissani niin näyttelijöiden, teatterin kuin puvustamonkin näkökulmasta. Päiväni murmelina -elokuvaan pohjautuvassa musikaalikomediassa sama päivä eletään uudelleen, uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Esityksen ohjaa Samuel Harjanne, joka on etenkin viime vuosina todistanut lahjakkuutensa musikaalien saralla esimerkiksi Kinky Bootsin ja Pienen merenneidon kautta.

Cabaret (Turun Kaupunginteatteri, ensi-ilta 4.9.)

Otetaanpa nyt ihan pieni laulutauko tähän väliin: “Life is a Cabaret, old chum, come to the Cabaret!” Niin ihana korvamato, jota ei voi heilumatta ja tanssimatta laulaa. Kunnon show ja 1930-luvun tunnelma odottavat syksyllä Turun Kaupunginteatterissa, jossa nähdään supersuosittu musikaali Cabaret. Suurin ongelma lienee, miten esityksen aikana pystyy olemaan laulamatta mukana.

West Side Story (Jyväskylän kaupunginteatteri, ensi-ilta 5.9.)

Shakerspearen Romeo ja Julia, mutta New Yorkin korkeiden talojen keskellä. Ja tietysti näyttävillä tanssinumeroilla maustettuna. Sitä on West Side Story. Kahden jengin keskinäistä kahinaa seurataan tänä vuonna Jyväskylässä. Kaupunginteatteri lupailee esityksen sykkivän nuorta energiaa, mistä voidaan kiittää Tampereen konservatorion, Teatterikorkeakoulun sekä Suomalaisen musiikkikampuksen laulajia, tanssijoita ja näyttelijöitä. Myös orkesteri kaikkine puhaltimineen saa odottamaan mieletöntä musiikkimatkaa.

Jekyll & Hyde (Lahden kaupunginteatteri, ensi-ilta 5.9.)

Syksyn kiinnostavan musikaalitarjonnan keskellä ei kalpene Lahden kaupunginteatterikaan, joka on valinnut ohjelmistoonsa Jekyll & Hyde -musikaalin. Musikaalissa tohtori Jekyll antautuu vaaralliselle ihmiskokeelle, jonka lopputulos on kohtalokas. Tohtorin persoona jakautuu kahtia, ja yllättäen vapaana on vaarallinen herra Hyde. Kakoispääroolin esittää Joel Mäkinen, jonka edellinen musikaaliesiintyminen Lahden kaupunginteatterissa kolme vuotta sitten oli varsin vakuuttava. Tuolloin ohjelmistossa oli hieman kepeämpi Love Me Tender -musikaali.

Kirka – Surun pyyhit silmistäni (Kouvolan teatteri, ensi-ilta 5.9.)

Kotimaisella musiikkitaivaalla Kirka on ehdottomasti yksi niistä tähdistä, joiden valo ei varmasti koskaan tule sammumaan. Tutut kappaleet pakottavat kerta toisensa jälkeen laulamaan mukana tai vähintäänkin naputtamaan tahtia kengänkärjellä. Kirka – Surun pyyhit silmistäni kertoo laulajan elämäntarinan kuorrutettuna tämän suosituimmilla kappaleilla. Näin Matti Laineen käsikirjoittaman musikaalin Helsingissä muutama vuosi sitten, ja sen perusteella Kouvolassa on tiedossa sekä herkkiä hetkiä että musiikin riemua.

STARS pop-musikaali ( Ahaa Teatteri, ensi-ilta 8.9.)

Yksi viime vuoden hykerryttävimmistä teatterihetkistä oli Tampereen Työväen Teatterin ohjelmistoon kuulunut Poikabändi, jossa matkattiin häpeilemättä 1990-luvun poikabändiestetiikkaan. Tuon esityksen jälkimainingeissa tamperelaisen Ahaa Teatterin STARS pop-musikaali kiinnostaa erityisesti. Luvassa lienee jotain hieman tavallisesta teatterista poikkeavaa, sillä esitystä kuvaillaan tarinalliseksi livekeikaksi, jossa sosiaalinen media on vahvasti mukana.

Lempi (Rovaniemen teatteri, ensi-ilta 12.9.)

Hieman hävettää nostaa tälle listalle toinen Minna Rytisalon teokseen perustuva näytelmä, mutta koska tämä on minun listani, teen sen silti. Rytisalon esikoiromaani Lempi kertoo kolmesta ihmisestä, joiden elämää Lapin sota pyörittelee. Rovaniemen teatterin tulkinnassa toistunevat kirjasta tutut herkät ajatukset, voimakkaat tunteet sekä rakkauden palo.

The Sound of Music (Vaasan kaupunginteatteri, ensi-ilta 18.9.)

On tarinoita, jotka kiertävät tasaisin väliajoin ympäri Suomen teattereita. Laulavasta von Trappin perheestä kertova The Sound of Music on yksi näistä ikisuosikeista, jonka laulut moni osaa takeltelematta ulkoa. Edellisen kerran näin musikaalin Lahden kaupunginteatterissa, tänä syksynä omapäinen Maria opettaa musiikin iloa Vaasassa.

Evita (Seinäjoen Kaupunginteatteri, ensi-ilta 19.9.)

Nyt on tunnustettava, että en ole koskaan nähnyt Evitaa. En lavalla enkä valkokankaalla. Sen sijaan musikaalin tunnetuin kappale Don’t Cry For Me Argentina on vainonnut mieltäni lumoavalla haikeudellaan jo vuosikausia. Eva Duarte de Perón eli Evita (1919–1952) oli Argentiinan presidentin Juan Perónin puoliso.

Mary Poppins (Svenska Teatern, ensi-ilta 3.10.)

Maailman paras lastenhoitaja lennähtää sateenvarjonsa saattelemana Helsinkiin Svenska Teaternin lavalle. Disneyn rakastettuun elokuvaan perustuva teatteriversio on pullollaan upeita kappaleita ja maagista tunnelmaa. Tutussa juonessa pysyy mukana, vaikka ruotsi olisi hieman ehtinyt ruostua. Jos toinen kotimainen jännittää liikaa, ei kannata silti jättää esitystä väliin, sillä musikaali on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Olen kerran tuollaista tekstitystä seurannut kyseisessä teatterissa, ja se toimi moitteetta.

My Fair Laidy (Teatteri Provinssi, ensi-ilta 3.10.)

Salolaissa Teatteri Provinssissa tehdään aikamatka vuoden 1912 Lontooseen. Henry Higgins pyrkii vedonlyönnin innoittamana koulimaan rahvaanomaisesta Eliza Doolittlesta uskottavan kreivittären. Audrey Hepburnin ja Rex Harrisonin tähdittämä elokuvaversio näytelmästä ilmestyi vuonna 1964, ja on varmasti monelle tuttu.

Eikä yksikään pelastunut (Tampereen Teatteri, ensi-ilta 15.10.)

Viime vuonna Järvenpään teatteri tarjoili tunnelmallisen, viiden tähden tulkinnan Agatha Christien klassikkoromaanista Eikä yksikään pelastunut. Tänä syksynä kutkuttavaa murhamysteeriä pääsee seuraamaan Tampereen Teatterilla, ja onkin kiinnostavaa nähdä, millaisen mysteerisopan teatterialan ammattilaiset saavat keitettyä kokoon suurella näyttämöllä. Kymmenen saarelle kutsuttua henkilöä, joiden menneisyyksiin kätkeytyy kymmenen salaisuutta. Pelastumismahdollisuudet kutistuvat hetki hetkeltä.

Mannapuuroa ja mansikkaa (Uudenkaupungin Teatteri, ensi-ilta 7.11.)

Tällä listalla on esiintyy todella paljon alun perin ulkomaalaisia tarinoita ja kappaleita, joten on suuri ilo päästä julistamaan myös kotimaisen musiikin asiaa. Uudenkaupungin Teatterissa hypätään Neon 2:n vietäväksi Mannapuuroa ja mansikkaa -musikaalissa. Esitys ei kerro legendaarisesta bändistä, vaan se käyttää tuttuja kappaleita punoessaan kasaan tarinaa ystävyydestä ja rakkaudesta. Esittelytekstien perusteella luvassa on rankkaa ysärinostalgiaa.

Hiirenloukku (Joensuun kaupunginteatteri, ensi-ilta 7.11.)

Teatterista lukiessaan törmää säännöllisesti tietoon siitä, että Agatha Christien Hiirenloukku-murhamysteeriä on esitetty yhtäjaksoisesti Lontoossa vuodesta 1952 lähtien. Britanniaan saakka ei tarvitse nyt lähteä nähdäkseen koukuttavan suljetun tilan jännitysnäytelmän, sillä esitys on syksyllä Joensuun kaupunginteatterin ohjelmistossa. Tämähän oli nyt toinen Christien teos tähän listaukseen, mutta se annettakoon minulle anteeksi.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja, jonka yöpöydällä on aina valtava kirjapino.