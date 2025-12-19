Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
OP:n rahasto myy yli 10 000 hehtaaria metsää Tornatorille – täällä metsät sijaitsevat
Tilaajalle
|
Sahat ovat lähellä Ukrainaa, rauha nostaisi Stora Enson myynnissä olevien laitosten arvoa
OP:n rahasto myy yli 10 000 hehtaaria metsää Tornatorille – täällä metsät sijaitsevat
Tornatorin tavoitteena on kasvattaa yhtiön metsäomaisuus miljoonaan hehtaariin.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsä
19.12.2025
13:25
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
Sijoittaminen (rahoitus)
Rahastojen hallinnointi
Metsät
Sijoitusrahastot & rahastotoiminta
Sijoittaja
Metsänhoito ja metsätalous
Metsätalous ja muu metsätalous
Rahoitusmarkkinat
Jaa
