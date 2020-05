Miksi ravien alkamisesta syntyi iso haloo?

Elina Paavola

Ravien alkamisajankohdasta on syntynyt paljon puhetta. Lajissa sisällä olevat ovat äimistelleet, miksi ravit ylipäätään piti pysäyttää, kun Ruotsissa kilpailutoiminta on saanut jatkua koko ajan. Lajia tuntemattomat taas ovat ihmetelleet sosiaalisessa mediassa, miksi yhden lajin pitäisi olla sen kummempi kuin muidenkaan urheilumuotojen.

Molempien kannalta raviurheilu on poikkeustilan keskellä hyödyllinen esimerkki.

Meillä on Suomessa siis ollut päällä valmiuslakiin perustuva poikkeustila. Tuntuu edelleen väliin unohtuvan, että vastaavaa ei ole koettu rauhan aikana. Eikä sodan aikaan vertaaminen taas ole oikeutettua, koska yhteiskuntamme on kuitenkin monella tavoin voinut tautiepidemian keskellä toimia normaalisti.

Koska tautitilanne ja sitä koskevat ennusteet muuttuvat koko ajan, hallintokin on joutunut antamaan uusia ohjeita ja jopa asetuksia sen mukaan. Tämä pätee myös nyt, kun poikkeustilaa aletaan asteittain purkaa.

Miksi sitä on niin vaikea hyväksyä? Eikö ole vain hyvästä, että pyritään toimimaan lakien mukaisesti? Viime viikkoina on myös toistuvasti osoitettu, että hallintokin voi oppia uutta ja toimia joustavasti.

Ravien ympärillä pyörinyt taivastelu ja viisastelu saa ainakin minut toivomaan, että myös kansalaiset voisivat ehkä vähän laajemmin osoittaa kärsivällisyyttä. Poikkeustilanteessa kaikki ei vain voi mennä niin kuin se on muutenkin mennyt. vaikka oma arki näyttäisikin sujuvan päällisin puolin turvallisesti.

Ravien alkamiseen liittyy tuorein esimerkki, jossa hallinto joutui muuttamaan toimintaansa. Se on saanut Suomen Hippoksen näyttämään ainakin keskusjärjestöön kriittisesti suhtautuvien mielestä typerältä.

Mutta tarkalleen ottaen ravien osalta keskusjärjestö Hippos on tässä osa hallintoa, koska se vastaa ravikilpailutoiminnasta Suomessa yhdessä raviratojen kanssa. Siksi sen pitää varmistaa käytäntöjen lainmukaisuus.

Hippos toimi ihan oikein. Se toimitti kolme viikkoa sitten hakemuksen aluehallintoviranomaiselle (avi). Se on lakien mukaisesti viranomainen, joka olisi voinut poikkeustilanteessa myöntää "poikkeusluvan" aloittaa ravit erityissäännöin ilman yleisöä jo toukokuussa.

Avi ei ehtinyt antaa asiaan ratkaisuaan, ennen kuin hallitus teki maanantaina päätöksen avata kaikki urheilutapahtumat 1.6. alkaen. Sen jälkeen valtion- ja aluehallinto muuttaa omaa keskinäistä työnjakoaan niin, että MMM ja OKM antavat suosituksia tapahtumiin. MMM ohjeistaa ravit, koska ne kuuluvat muutenkin sen hallinnonalaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vastaavasti THL:n ohjeiden mukaan suositukset muille urheilu- ja kulttuuritapahtumille.

Aluehallintovirasto keskittyy vain isoimpiin tai muuten erityisratkaisuja vaativiin kohtiin. Tätä kirjoittaessa en tiedä, miten työnjako näiden kesken tarkalleen menee, mutta se selvinnee lähipäivinä.

Raviurheilu voi itse asiassa toimia tässä tilanteessa muillekin urheilulajeille esimerkkinä siitä, kuinka sen sisällä on jo ennalta itse laadittu erityistilanteeseen menettelytavat. Niistä MMM ja Hippos varmasti pystyvät terveysviranomaisten ohjeiden mukaan löytämään käytännöt, joilla ravit oikeasti saadaan fiksulla tapaa pyörimään.

Silti aikaa tähänkin menee. Se on nyt vain ymmärrettävä ja jaksettava odottaa kesäkuun alkuun.

Joukkuelajien kohdalla näyttää jo nyt selvältä, että sarjat eivät pääse alkamaan ihan niinkään nopeasti. Joukkueet tarvitsevat ensin yhteistä harjoitusaikaa. Hevosia on sentään voitu harjoittaa koko ajan lähes normaalisti.

Se, että Ruotsi jatkoi ravikilpailuja koko ajan, on oma kysymyksensä. Mutta Ruotsilla on poikkeustilaan erilainen lainsäädäntö, ja sen edellyttämällä tavalla koronan hoito on ylipäätään edennyt naapurissa toisin. Suora vertaileminen on turhaa ajan haaskausta ja jälkiviisastelua.

Siihen vertailuun voidaan palata myöhemmin, kun valmiuslakia aletaan päivittää. Silloin on syytä miettiä koronakriisin kokemusten valossa, mitkä yhteiskunnan toiminnot voidaan vastaavantyyppisessä tautitilanteessa ehkä sallia. Silloin tarvitaan joka alalta omat valmiusjärjestelmät eli juuri ne erityisjärjestelyt, joita esimerkiksi ravien osalta MMM ja Hippos nyt sorvaavat.