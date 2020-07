Kunkkariosallistujien spekuloinnin herkkuhetket

"Sanotaan, että on jo voitto yltää kuninkuus- ja kuningatarkisaan. Tammojen puolella tämä on tänä vuonna ehdottoman totta."

Kuninkuuskisaan ilmoitettiin 19 oritta ja 25 tammaa. Päätoimikunnan tehtävä on vähintään yhtä kimurantti kuin viime vuonna. Tehtävä ei ole kadehdittava, sillä on päätös mikä vain, kritiikiltä ei säästytä.

Koska me kaikki rakastamme kesässä aina sitä analysointia, mitkä hevoset kuuluvat Kunkkareihin, en malta olla laittamatta lusikkaani soppaan. Pyrin nostamaan ns. todennäköiset valittavat. Tammojen puolella listaan lisäksi ne, joiden kohdalla käydään keskinäistä vertailua.

Oriiden puolella näyttää aika selvältä. Huomattavaa on, että Välähdystä ei siis ilmoitettu eikä liioin kovaa kapasiteettia osoittavaa, vasta 6-vuotiasta Vixeliä. Myös Kujanpään Jyräys olisi kenties ollut varteen otettava kandidaatti, mutta senkin omistajat ovat päätyneet vielä rakentamaan oria rauhassa. Samoin Ojanperän laadukkaasta orikaartista päädyttiin ilmoittamaan vain tämän hetken tähti, Evartti.

Kesä-heinäkuun kotimaan näyttöjen valossa on orien puolella seitsemän selvää Seinäjoelle menijää: Caijus, Camri, Evartti, Joriini, Lissun Eerikki, Tähen Toivomus sekä Välkyn Tuisku. Vixus juoksi superjuoksijaksi kesäkuussa Bodenissa, joten myös se on ehdottomasti mukana.

Sen jälkeen mennään harmaammalle alueelle, mutta A.T. Veeti lähestyy taas oikeaan aikaan huippukuntoa.

Sheikki meni hienosti alkuvuodesta, mutta tämän hetken kunto ykkössarjan hevosia vastaan on vähän kysymysmerkki. Mukaan silti sekin.

Vixen ja Rokin Maxi ovat startanneet kohtuudella mutta vailla suuria onnistumisia. Ne lienevät silti lähimpänä kunkkaripaikkaa.

Tammojen valinta on järkyttävän vaikea, kuten viime päivinä on useaan kertaan todettu.

Oreissa on mietittävä viimeisten kohdalla sitä, mikä on riittävä näyttö. Tammojen kohdalla ongelmana on, että joukko on muutaman selvän osallistujan takana todella tasainen. Viimeistä paikkaa tavoittelee hyvin tasapäin kahdeksan tammaa. Joku voi myös sanoa, että viittä viimeistä paikkaa tavoittelee 12 tammaa.

Selviä ovat oikeastaan ehdottomasti vain Hetviina sekä Mikkelissä paluun kärkeen tehnyt Akaasia, kun viime vuoden kuningatar Vieskerin Virva jää kotiin toipumaan huonoon aikaan iskeneestä hengitystievaivasta.

Liisan Tulilintu on voittanut kaikki muut huipputammat toukokuussa. Lähtölaukkaongelman kanssa painivaa tammaa on ilmeisimmin sen jälkeen lähinnä päädytty valmistautumaan Seinäjoelle tavallaan "yhden kortin varassa". Pois sitä ei voi näistä karkeloista jättääkään.

Sävel-Taika, Piskon Pouta, Ryti-Tyttö ja Virin Camilla ovat kilpailleet viime viikkoina tasollaan tai lähellä sitä.

Sitten alkaakin vaikeampi osuus: Sokrun kausi on ollut vaihteleva ja kunnon ajoitus on kysymysmerkki. Vilma Lyydia jäi Mikkelissä täysin pussiin eikä päässyt näyttämään tasoaan. Ne kuuluvat silti selvästi mukaan.

Lakan Leijan kesäkuu oli hieno, Vermon kolmen tonnin esitys jätti ilmaan hieman kysymysmerkkejä mutta voilokki sillekin.

Pois ei voi myöskään jättää Tähtituulaa, joka osoittaa nousukuntoa ja voitti 3000 metrln kisan Vermossa jättäen selvästi taakseen siis niin Sävel-Taian kuin Lakan Leijan.

Jos aikaa olisi, kutsuisin ylimääräiseen karsintaan ainakin seuraavat tammat ja keskinäisen järjestyksen perusteella perattaisiin viimeinen paikka sekä varahevoset: Aurotar, Elias Juonetar, Naputus, Siirin Hilla, Taksvenla, Tutun Impi, Varjonova ja Vennelmon Varma.

Kun aikaa ei ole, toivotan raadille vain suurta viisautta.

Tänä vuonna jos koskaan olisi suonut, että varahevosten suhteen käytäntöä olisi jo muutettu. Vielä kahta päivää ennen kisaa pois jääneiden tilalle tulisi voida ottaa varasijalta hevonen.

Toki se tarkoittaisi, että varasijan hevosten tulisi valmistautua vielä Kunkkariviikollakin kuin koitokseen ikään. Mutta voitaisiin kai nämä varasijalaiset esimerkiksi huomioida järjestämällä yksi kova suomenhevoslähtö lisää. Tammojen omistajat toki sitten joutuisivat päättämään, ajaako oriita vastaan vai ei.

Kun säännöt ovat ne mitkä ne ovat, voidaan vain toivoa, ettei viime viikon peruutuksia valittujen joukkoon tule. Tänä vuonna se olisi tasapäisten tammojen osalta suorastaan epäreilua.

