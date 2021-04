Leppä vetoaa Saimaan asukkaisiin: "Jättäkää verkot naulaan ja turvatkaa saimaannorpan suojelu" – verkkokalastusta rajoittava asetus viivästyy

Jaana Kankaanpää

Verkkokalastusta Saimaalla rajoittavan asetuksen voimassaoloaika päättyy tänään keskiviikkona.

Valtioneuvoston oli määrä antaa uusi asetus ennen huhtikuun alkua, mutta sen valmistelu on yhä kesken, kertoo maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

"Vetoan nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Luotan että näin tapahtuukin, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä", painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Ministeriön mukaan saimaannorpan turvana on kuitenkin kalastuslaissa oleva sopimusmenettely. Alueen osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat sopimuksilla sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan.

"Osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat vastuussa verkkokalastuksen rajoittamisesta tänä väliaikana", Leppä jatkaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä uusi nykyistä tiukempi asetus olisi annettava viipymättä.

"Vihreiden kanta verkkokalastusrajoituksiin on sama kuin suomalaisten ja Saimaan alueen asukkaiden enemmistön: verkkokalastuskieltoa on pidennettävä heinäkuun loppuun", Mikkonen sanoo.

Myös ympäristöjärjestö WWF on samoilla linjoilla.

”WWF vetoaa jokaiseen Saimaalla kalastavaan, että kaikki kalaverkot ja norpalle vaaralliset väljänieluiset katiskat pidetään poissa Saimaasta ainakin heinäkuun loppuun asti. Vaadimme nyt päättäjiltä selkärankaa. Verkkokalastuskiellon on jatkuttava heinäkuun loppuun, ja myös muikkuverkot on kiellettävä norppavesillä verkkokiellon aikana”, WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen painottaa.

Kalastusrajoituksista on MMM:n mukaan keskustelu Valtioneuvostossa. Pituudesta ei kuitenkaan ole vielä löytynyt yhteisymmärrystä.

Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan, mutta rajoitusalueen kokoa kasvatettiin 2 800 neliökilometriin. Asetusluonnosta kannatti yli 80 prosenttia lausunnon antajista.

MMM arvioi, että 90 prosenttia suunnitellusta rajoitusalueesta tulee katetuksi vesialueen omistajien päätöksillä.

"Haluamme tukea saimaannorpan kannan kasvua ja säilyttää tämän harvinaisen lajin osana Suomen luontoa. Samalla on tärkeää muistaa, että Saimaa on merkittävimpiä järvialueita Suomen kalastukselle. Saimaannorppakanta on kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti nykyisillä rajoituksilla ja paikallisten ihmisten sekä osakaskuntien yhteistyöllä. Siksi päätimme pitää asetusluonnoksessa rajoitusajan ennallaan, jonka lisäksi laajensimme rajoitusaluetta", toteaa Leppä MMM:n tiedotteessa.

"Lisäksi olen valmis esittämään verkkojen ankkurointivelvoitetta, jotta asetus saataisiin voimaan. Uusien kalastusrajoitusten pitää myös olla oikeasuhtaisia perusoikeuksien näkökulmasta."

Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä. Heidän saaliistaan puolet saadaan erilaisilla verkoilla.

Saimaan verkkokalastusta rajoitetaan viiden vuoden välein annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Verkkokalastus on tähän asti ollut kokonaan kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. muuten, paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla.

Mikkosen mielestä solmuväliltään myös alle 22 mm muikkuverkot tulisi palauttaa rajoitusten piiriin.

"Suomella on erityinen vastuu saimaannorpan suojelusta. Vaikka saimaannorppakanta on viime vuosina kasvanut aktiivisen suojelutyön ansiosta, emme voi huokaista helpotuksesta. Saimaannorppakannan koko on edelleen vain noin 430 yksilöä. Ilmastonmuutos on kasvava uhka ennestään pienelle populaatiolle, minkä vuoksi verkkojen aiheuttaman kuolleisuuden vähentäminen on hyvin tärkeää", Mikkonen painottaa blogikirjoituksessaan.

