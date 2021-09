Sudet tappoivat useita lampaita Yläneellä lampolassa – poistoluvan ehdot eivät täyty, sillä poliisi pitää materiaalivahinkona

Poliisi ei ryhdy toimiin, vaikka lampola on vain 30 metrin päässä asuinrakennuksesta, kertoo lammastilan yrittäjä Tapio Rintala.

Tapio Rintala

Sudet tappoivat viime viikon lopussa lampaita yläneläisen tilan pihapiirissä sijaitsevassa lampolassa.

Viime viikolla susien hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa lampolassa Yläneellä kävi sisällä useampia susia, arvioi paikallisen Pöytyän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Aalto.

"Ympäristössä on ollut 5–7 sutta. Lampolassa oli syöty niin monesta lampaasta, että sisällä on täytynyt olla useampia susia", Aalto kertoo.

Alueella liikkuvassa susilaumassa on arvioitu olevan viisi pentua.

"Tällä lailla sudet opettavat pentuja saalistamaan", hän epäilee.

Lammastilan yrittäjä Tapio Rintala on ollut tapauksesta yhteydessä poliisiin, sillä pedot tappoivat tilan eläimiä jo toisen kerran loppukesän aikana.

"Kysyin poliisilta, eivätkö ehdot poistolupaan täyty, kun vahinkoja on ollut säännöllisesti, sudet olivat rakennuksen sisällä ja tapahtumapaikka oli vain 30 metrin päässä asuinrakennuksesta. Poliisin mielestä ei, koska he pitävät eläinvahinkoa materiaalivahinkona."

Rintalaa oli jo aiemman vahingon jälkeen kehotettu pyytämään poliisin apua. Nyt alueelle koetetaan saada riistanhoitoyhdistyksen kautta metsästyslupa Riistakeskukselta.

Toistaiseksi tilalla koetetaan pitää sudet loitolla omin voimin.

"Meillä on pihavalot ja radio päällä koko yön ja aitoja on korotettu. Kolme lammasta on vieläkin kadoksissa", Rintala murehtii.

