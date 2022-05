Ravivihje: Don Fanucci Zet viimeistelee voitolla Elitloppetiin - Toto75-pelissä on yli 2,2 miljoonan euron jackpot Uumaja isännöi tämän lauantain Toto75-kierrosta. Jackpot-rahan myötä Toto75-pelin potti on jopa 4,6 miljoonaa euroa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Tuore kuusikymppinen Örjan Kihlström juhlii pyöreitä ravien merkeissä. Mies on tuttuun tapaan suuressa roolissa lauantain Toto75-kierroksella. Hän ohjastaa muun muassa kierroksen pelipankki Don Fanucci Zetiä. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Toni Sarkama

Kierroksen huippulähtö on kolmantena Toto75-kohteena ravattava Guldbjörken-lähtö avoimen tason lämminverisille. Lähdöstä löytyy myös kierroksen jättisuosikki Don Fanucci Zet, jonka peliosuus on yli 85 prosenttia. Siitä huolimatta ori kelpaa varmaksi. Jättisuosikin rinnalle haetaan toinen varma, joka ei ole edes kohdelähtönsä suosikki vaan vasta niukka kakkossuosikki.

Päivän varma

Don Fanucci Zet (T75-3) on aiheesta jättisuosikki ja myös todennäköisenä voittajana luonnollinen varmavalinta kierrokselle. Viime vuoden Elitloppet-sankari tähtää luonnollisesti myös vuoden suurimpaan ravilähtöön tänäkin vuonna, eikä hevonen ole missään nimessä vielä parhaimmillaan Uumajassa. Vuosi sitten hevonen oli vastaavalla kierroksella lähellä tappiota juuri hetkeä ennen Elitloppetia, mutta pitää ottaa huomioon, että silloin vastassa olivat kovat haastajat Hail Maryn ja Brother Billin johdolla. Tämän kertainen tehtävä on todella sopiva. Kausiavauksessa ori voitti todella helposti keulapaikalta 10,4-tuloksella.

Päivän ideavarma

Rome Pays Off (T75-5) debytoi toissa kerralla Daniel Wäjerstenin väreistä. Tuolloin viisivuotias laukkasi lähtöön ja jäi taustalle. Ori esiintyi kuitenkin edukseen takajoukoissa kirien hyvällä tyylillä maaliin löydettyään vapaat kiritilat. Ennen kaikkea hevosen olemus miellytti kovasti. Viimeksi valjakko oli kolmannessa sisällä pitkään vailla kiritiloja. Loppusuoraa hevonen tykitti todella terävästi. Kovaluokkainen menijä olisi keulasta paha kukistettava ja todella unohdetuksi 15 prosentilla jäänyt ori laitetaan rohkeasti varmaksi saakka.

Päivän ideamerkki

One Kind of Art (T75-7) on jäänyt ikävältä lähtöpaikalta aivan liian unohdetuksi. Vaikka paikka on ulkona, jaksaa ruuna tehdä itsekin töitä, eikä juostava matka ole ainakaan miinus. Kausiavauksessa hevonen johti tapahtumia liki alusta loppuun pitäen Coin Perdun ja kumppanit takanaan. Viimeksi ruunalla oli laukkapäivä. Viime kaudella V75-tasolla menestystä niittänyt ruuna kuuluu jokaiselle kupongille ainoastaan viisi prosenttia luotettuna.

Vihjesysteemi

6,4,9,3,2,1,7,8 (11,12)

2,12,1 (9,8)

1 Don Fanucci Zet (6,3)

3,2,1,4,11 (9,8)

4 Rome Pays Off (10,9)

3,6,9,12,13,14,11,1 (5,8)

1,4,7,10 (9,3)

3840 riviä - 192 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä