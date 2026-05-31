Fine Manners ja Vidgrénin veljekset valmiina vauhtijuhlaan Suomen Elitloppet-edustajan Fine Mannersin taustajoukot ovat positiivisen odottavalla mielellä. Omistajaperhettä edustamassa ovat Janne, Jarmo ja Juha Vidgrén.

Juha Vidgrén ihasteli voitokasta Fine Mannersia. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Mattias Djusen Ruotsissa valmentama Fine Manners edustaa Suomea ja Vieremää, sillä sen omistaja on ravialan pitkäaikainen suursatsaaja Einari Vidgrén oy.

Fine Manners on Elitloppetiin kääntämätön kortti. Hevonen on mennyt Ruotsin rahasarjoissa upeasti, ja toissa kerralla se juoksi Rommen raviradan rataennätyksen 09,7a.

Viimeksi Örebrossa Fine Manners ei kuitenkaan ollut parhaimmillaan ja jäi viidenneksi. Kisan jälkeen ilmeni hevosen olevan kipeä.

Fine Mannersilla olisi ollut paikka lauantaina ajettuun hopeadivisioonan finaaliin, mutta sen taustajoukot päätyivät ottamaan Elitloppet-paikan vastaan.

Janne, Jarmo ja Juha Vidgrén ovat edustamassa veljessarjaa. Kuva: Elina Paavola

Juha Vidgrén omistajaperheestä kertoo valmentaja Mattias Djusen päässeen valmistelemaan hevosen haluamallaan tavalla.

”Viime viikolta on hyvä viimeistelyhiitti, se oli tehnyt todella hyvän mailin hiitin. Tällä viikolla meno on ollut enemmän kevyttä”, Vidgrén kertoo.

”Mitään oireita ei ole ollut. Pulssit ovat hyvät ja hevonen syö ja juo hyvin. Myös yö valvontatallissa oli mennyt erittäin hyvin. Tietysti aina miettii, kun samalle käytävälle lyödään isoja siitosoriita, yksi tamma ja muutama ruuna, että miten siellä yö menee, mutta huippuhevosilla ei onneksi ollut sen kummemmin.”

Fine Manners lähtee Elitloppetin jälkimmäiseen karsintaan radalta neljä rattaillaan Ruotsin kärkikuski, valmentaja Mattias Djusen pikkuveli Magnus Djuse. Juha Vidgrénin mukaan taktiseen puoleen ei puututa.

”Siellä on onneksi niin hyvä kaveri rattailla”, hän naurahtaa.

”Paikka on hyvä ja toivottavasti hevonen on siinä kunnossa, että se pystyy näyttämään, että sen kyvyt riittävät myös tuossa porukassa. Tärkein on maanantaiaamu, että hevonen on edelleen pirteä ja jalat alla.”

Ponsse-metsäkoneyhtiön perustajan Einari Vidgrénin perustaman talliyhtiön toimintaa jatkavat Einarin pojat Janne, Jarmo, Juha ja Jukka Vidgrén, joista Solvallassa paikalla ovat Janne, Jarmo ja Juha.

Talliyhtiön toiminta henkilöityy hevospiireissä voimakkaasti Juha Vidgréniin, mutta muutkin veljekset ovat varsin aktiivisia raviharrastajia.

Perheellä on pitkät perinteet myös Elitloppetissa. Einari Vidgrén oli itse mukana kisassa vuonna 1981, ja vuonna 1999 perheen omistama Bowlin For Dollars osallistui Elitloppetiin Åke Svanstedtin tallista Ruotsista.

Molemmilla kerroilla tuloksena on ollut kuudes sija karsinnassa.

”Jos finaaliin päästäisiin, olisi tietysti hienoa, mutta voittamaanhan aina lähdetään”, Jarmo Vidgrén summaa odotukset.

Talliyhtiöllä on kymmenkunta hevosta valmennuksessa heidän kotitilallaan Vieremällä valmentavalla Matti Nisosella, minkä lisäksi on jokunen hevonen muualla.

Yhteisten hevosten lisäksi sekä Jannella, Jarmolla että Juhalla on kaikilla myös omia kimppahevosiaan. Einari Vidgrén oy:n hevosstrategia on veljesten mukaan melko selkeä.

”Juha on katsonut meille eniten hevosia, mutta on siellä joukossa Jannenkin löytöjä. Sillä lailla se menee, että sanotaan että tällainen olisi ja pyydetään laittamaan rahaa”, Jarmo Vidgrén nauraa.

”Määrä on tiedossa, minkä verran hevosia suunnilleen pitäisi olla. Jos tulee uusia, toisesta päästä katsotaan jotain pois”, Janne Vidgrén täsmentää veljensä lausuntoa.

Janne Vidgrénin veljeksille bongaamia hevosia on ollut muun muassa muutaman vuoden takainen menestyshevonen Exclusive Matter, jonka ura katkesi nopeasti terveysongelmiin.

”Hevoshomma on sellaista, että huono tuuri on useasti mukana. Kun mennään kovia vauhteja, tahtovat välillä kipeytyä”, Janne Vidgrén kuvailee.

Kaikki veljekset tuntevat lajin realiteetit.

”Unelmahan olisi, että olisi yksi ja hyvä”, Jarmo Vidgrén nauraa.