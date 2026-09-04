MT näytti Lahden varsahuutokaupan suorana, tallenne nyt katsottavanaHevossyksyn kohokohta, Ypäjältä Jokimaan raviradalle siirtynyt varsahuutokauppa näkyy vain MT Hevosten verkkosivuilla.
Tämän vuoden huutokaupassa ei muutu pelkästään paikkakunta vaan myös huutokaupan rakenne. Illan tapahtumassa ei nähdä hevosia samassa tilassa, vaan ne esitellään huutotilanteessa videokuvassa. Toki varsoihin pääsee tutustumaan tallialueella aiemmin päivällä.
Huutokaupassa on mukana 80 Suomessa syntynyttä varsaa, joista suurin osa on lämminverisiä. Viime vuoden tapaan huutokauppaan voi osallistua myös etänä Traveran nettihuutokaupan kautta.
Kello 18 käynnistyvän huutokaupan meklaroi tuttuun tapaan Lauri Hyvönen.
Huomioithan, että MT Hevosten lähetyksessä on muutaman sekunnin viive.
Huutokaupassa mukana olevat varsat löydät täältä.
Lisätty linkki huutokauppavarsoihin klo 11.16Artikkelin aiheet
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