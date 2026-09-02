Menestysvalmentajan lisenssi palautettiin pikavauhtia valituksen myötäMaria Törnqvist ja Dwight Pieters valittivat kilpailukielloistaan. Ruotsin raviurheilun ylituomioistuin palautti kaksikolle lisenssit valituksen käsittelyn ajaksi.
Ruotsin kärkivalmentajiin kuuluva Maria Törnqvist määrättiin viime viikolla välittömästi 18 kuukauden kilpailukieltoon. Hän joutui jättämään pois jo ilmoitettuja hevosia startista lisenssin menettämisen vuoksi.
Törnqvist valitti Ruotsin keskusjärjestön Svensk Travsportin lisenssikomitean langettamasta kilpailukiellosta raviurheilun ylituomioistuimeen. Ylituomioistuin päätti palauttaa valmentajan lisenssin valituksen käsittelyn ajaksi.
Lisenssikomitean määräämän kilpailu- ja porttikiellon Ruotsin raviradoille sekä 300 000 kruunuun suuruisen sakon taustalla on useampi hevosen huonoon kohteluun liittyvä tapaus. Tutkinta sai alkunsa vajaa vuosi sitten julkisuuteen tulleesta videosta. Siinä Maria Törnqvist ja hänellä työskentelevä Dwight Pieters lyövät hevosta piiskalla valmennuksen yhteydessä.
Kohua herättäneen tapauksen lisäksi tuomion perusteluissa oli kerrottu valmentajan valmentaneen sairaita ja loukkaantuneita hevosia niiden vaivoista huolimatta.
Dwigh Pietersille lisenssikomitea langetti kolmen kuukauden kilpailukiellon ja 25 000 kruunun suuruisen sakon. Pieters valitti tuomiostaan Törnqvistin tapaan, ja hänkin on vapaa kilpailemaan ravilähdöissä valituksen käsittelyn ajan.
Ensimmäisenä lisenssien palautuksesta uutisoi ruotsalainen Trav365.Artikkelin aiheet
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