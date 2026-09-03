Kolmivuotiaiden avoimessa kasvattajakruunulähdössä Hannu-Pekka Korven valmentama Reason To Rock on yksi ikäluokan parhaita varsoja. Tallikommenttien mukaan hevosta ei ole vielä herkistelty, mutta hyvin sopivassa lähdössä sen ei pitäisi olla voiton esteenä.

Haastajista Seven Of Diamonds alkaa löytää tekemiseensä uutta pontta. Niko Niinikoski luovuttaa oriin ohjat Turussa Tapio Perttuselle.

Tammojen lähtö on etukäteen arvioituna hieman avoimempi. Yevida Point välttänee tällä kertaa Tammkriteriumin finaalin kohtalon, eikä joudu hyvältä lähtöpaikaltaan johtavan rinnalle.

Pia Huusarin suojatin ulkopuolelta lähtee tukku vakavia voitontavoittelijoita. Albarossa, Magnolia ja Daisy Ice ovat kaikki hyvin riittäviä tammoja, kun juoksu vaan onnistuu.

Nuorten sarjassa Prasutagus Secretillä on tuore näyttö tiistailta, jolloin ruuna hävisi keulajuoksun jälkeen vain derbyvoittaja Make Cashille.

Midas Match oli mainio Pilvenmäen Ponnahduslaudan karsinnassa. Elvis Garden keskittyi viimeksi ravaamiseen, ja tulosta tuli heti. Uranus Ordenille jäi Derbyn finaalissa jossiteltavaa, kun ori jäi väsyvän taakse pussiin.

Kylmäveristen kovimmassa sarjassa suosikkikolmikko on Poikkeus, Kirill ja Aikalan Aukusti. Poikkeus ei saanut viimeistä vaihdetta päälle Kouvolassa, mutta Ville Korjuksen valmentaman oriin kyvyt ovat yleisessä tiedossa.

Åbyn illassa on mukava kolmivuotiaiden tammojen taisto. Graffiti Brodda on esittänyt erittäin mallikelpoisia otteita uransa seitsemässä startissa. Joakim Lövgrenin treenattava lienee kärkipäässä myös torstaina.

Fatal Attraction sai viimeksi Jägersrossa kaivatun laukattoman juoksun, ja tuloksena oli välittömästi hieno keulavoitto. Jos ravisävel soi myös Åbyssä, on Adrian Kolgjinin valmennettava vakava voitontavoittelija.