Kuopiossa hyvän mielen hevostapahtuma viikonloppunaKuopion raviradalla on hevosaiheista ohjelmaa koko perheelle perjantaina ja lauantaina. Poni- ja hevostoimintaa esitellään monipuolisesti.
Kuopiossa järjestetään viikonloppuna Hyvän mielen hevonen -tapahtuma. Tapahtuman perusideana on esitellä hevosen eri käyttömuotoja, ja tarjota mahdollisuus tutustua hevosiin ja poneihin matalalla kynnyksellä.
Viikonloppu alkaa perjantaina koululaispäivällä. Perjantaipäivän aikana sadat lapset tutustuvat hevosiin ja hevosaiheisiin harrastuksiin.
"Viimeksi 2023 järjestetty koululaispäivä tuli hetkessä täyteen ja hevosiin on tulossa tutustumaan 320 koululaista opettajineen. Olemme rakentaneet alueelle erilaisia rasteja, joissa päästään myös konkreettisesti tekemään ja kokemaan", kertoo koululaispäivästä vastaava Tuula Laakkonen raviradan lähettämässä tiedotteessa.
Koululaispäivän jatkoksi Sorsasalossa järjestetään poni- ja totoravit. Illan ohjelmassa on kello 16.00 alkaen viisi ponilähtöä sekä seitsemän totoravilähtöä.
Lauantaina raviradan alueella on ohjelmaa joka lähtöön. Kaviouralla on keppihevoslähtö, laukkakilpailu, suomenhevosten vetokilpailu sekä islanninhevosten askelnäytös.
Ratsastuskentällä on koko lauantain tapahtuman ajan erilaisia ratsastusnäytöksiä. Lisäksi katsomo- ja piha-alueella on näytteilleasettajien järjestämää ohjelmaa. Alueelta löytyy rapsuteltavia aaseja, hevosia, kaneja ja poneja.Artikkelin aiheet
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