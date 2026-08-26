Ruotsin kärkivalmentaja pitkään kilpailukieltoonMaria Törnqvistille määrättiin puolentoista vuoden kilpailukielto hevosten huonosta kohtelusta.
Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin lisenssikomitea määräsi Ruotsin kärkivalmentajiin kuuluvan Maria Törnqvistin kilpailukieltoon. Tällä hetkellä valmentajien rahatilastossa Ruotsissa sijalla 13 olevan Törnqvistin valmentajalisenssi otettiin välittömästi pois 18 kuukauden ajaksi.
Lisenssin poistamisen taustalla olivat viime vuoden lopulla esiin tulleet hevosten huonoon käsittelyyn liittyvät useat erilliset tapahtumat.
Maria Törnqvistille määrättiin myös 18 kuukauden porttikielto ruotsalaisille raviradoille sekä 300 000 kruunun suuruinen sakko.
Kilpailukiellon päättymisen jälkeen valmentajalla on mahdollisuus anoa ammattivalmentajalisenssiään takaisin.
Samaisessa kokouksessaan lisenssikomitea määräsi Maria Törnqvistin tallilla työskentelevän Dwight Pietersin välittömästi kolmen kuukauden kilpailukieltoon. Hänelle määrättiin lisäksi 25 000 kruunun suuruinen sakko sekä porttikielto Ruotsin raviradoille.
Maria Törnqvistiin ja Dwight Pietersiin liittyvä vyyhti sai alkunsa viime vuoden lopulla julkisuuteen tulleesta videosta. Siinä sekä Maria Törnqvist että Dwight Pieters lyövät Narnia Sisu -nimistä hevosta piiskalla. Tämä teko johti Dwight Pietersin kilpailukieltoon.
Maria Törnqvistin osalta lisenssikomitean tietoon oli tullut selvityksen aikana muitakin tapauksia hevosten huonosta kohtelusta. Lisenssikomitean päätöksessä on kerrottu muun muassa hevosesta, jota Törnqvist on valmentanut murtuneesta puikkoluusta huolimatta.
Kumpikin tuomittu voi valittaa tuomiostaan 14 vuorokauden sisällä keskusjärjestön ylituomioistuimeen.Artikkelin aiheet
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