Toto5-pelin aloittavassa kolmivuotiaiden lämminveristen Kriterium-kokeessa on lupaavia nuoria lämminverisiä. Lukemattomia ikäluokkavarsoja maineeseen valmentaneen Pekka Korven Aquilone voitti edellisen starttinsa Kouvolassa eleettömästi.

Vierestä starttaava Koli Hills lähtee illan kisaan alustavien tietojen mukaan ilman kenkiä. Harri Koivusen valmentama ruuna tuntuu nousseen huippuiskuun syksyn kynnyksellä.

Haastajista Better Leader hakee ehjää starttia. Jari Kinnusen uusin ikäluokkatarjokas Shackhills Hazard juoksi Seinäjoella uransa parhaan startin, ja otti ylivoimaisen voiton.

Kylmäveristen matala rahasarja on siitä mielenkiintoinen kohde, että joukon lupaavimmat menijät on arvottu lähtemään takarivin ulkopaikoilta.

Uransa vasta seitsemänvuotiaana aloittanut Timbre ei ole vielä hävinnyt ravilähtöä. Kolmen kesäravivoiton jälkeen Marika Enorannan valmentama ruuna näytti tasonsa Derbypäivänä Vermossa, ja voitti lähes kierroksen sitkeällä kirillä.

Timbreä kaksi vuotta nuorempi Teho Valtteri on osoittautunut hyvin potentiaaliseksi kilpahevoseksi. Kuukauden takainen Hankasalmen voitto oli hieno työnäyte ruunalta.

Alustavat pelijakaumat näyttävät, että päätöskohteen Elvis Gardenista olisi tulossa kierroksen pelatuin hevonen. Alla on kaksi laukkastarttia, mutta pelikansa tietää Tapio Mäki-Tulokkaan treenattavan perustason. Ohjaksiin tarttuu Hannu Torvinen. Lähtöpaikkakin puoltaa, mutta harha-askeliin ei ole varaa.

Tiistain ohjelmassa on myös Junnustartti-karsinta kaksivuotiaille lämminverisille. Tuomas Rantanen tuo lähtöön kolme varsaa. Porilaisen kuulumisia voi lukea torstaina MT Hevosista.

Ruotsin puolella torstain pääravit ajetaan maan pohjoisimmalla raviradalla Bodenissa. Tälläkin kertaa Suomesta on vahva edustus Bodenin raveissa.

Erityisen kiireistä on Petri Salmelan tiimillä, sillä tallista osallistuu Bodenin ajoihin peräti 11 hevosta.