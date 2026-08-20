Suomen Hippos jakoi rangaistuksia dopingista – Overhead Panelin eliittivoitto mitätöitiin

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli tapausta torstaisessa koko päivän kestäneessä kokouksessaan. Tämän jälkeen asiasta tiedotettiin virallisesti ensimmäistä kertaa.

Kokouksessa määrättiin rangaistukset kahdesta dopingrikkomuksesta.

Pertti Puikkosen valmentamalta hevoselta Mellby Helios otettiin Vermon raveissa 10. kesäkuuta virtsanäyte. Siinä todettiin olevan S-16-2080 deksametasonia, joka kuuluu kortisoneihin.

Pertti Puikkoselle määrättiin 18 kuukauden kilpailukielto ajalle 27.8.2026 - 26.2.2028 ja 5 000 euron sakko dopingrikkomuksesta. Lisäksi Puikkoselle määrättiin 300 euron sakko puutteellisen lääkityskirjanpidon vuoksi.

Mellby Helioksen suoritus kyseisissä raveissa mitätöitiin. Hevonen vapautuu kilpaiukiellosta, kun raveista saatu 400 euron palkinto on palautettu ravien järjestäjälle.

Mari Leinosen valmentamalta hevoselta Overhead Panel otettiin Jyväskylän raveissa 13. kesäkuuta virtsanäyte, jossa oli kansainvälisen raja-arvon ylittävä pitoisuus kobolttia.

Kyseinen lähtö oli Killerin Eliitti, jossa on peräti 15 000 euron ykköspalkinto.

Hippoksen tiedotteen mukaan koboltin annostelulla voidaan pyrkiä lisäämään elimistön EPO-hormonin tuotantoa ja tätä kautta punasolujen määrää elimistössä.

Mari Leinoselle määrättiin 24 kuukauden kilpailukielto ajalle 27.8.2026 - 27.8.2028 ja 10 000 euron sakko dopingrikkomuksesta.

Overhead Panelin suoritus Jyväskylän raveissa 13.6. mitätöidään. Sen kilpailukielto päättyy, kun 15 000 euron palkinto on palautettu ravien järjestäjälle.

Lisää käryjä on odotettavissa.

Keskusjärjestön toimitusjohtaja Tomi Himanka ei halua lähteä spekuloimaan toiminnan järjestelmällisyydellä, vaikka keskusjärjestö tiedotti tutkinnassa olevan neljä muutakin dopingrikkomusta.

Himangan MT:lle antamien tietojen mukaan tällä hetkellä ei ole tiedossa muita tapauksia kuin tiedotteessa mainitut neljä tapausta.

”Tiedotteessa mainitut tapaukset ovat tutkinnassa. En ala spekuloimaan toiminnan järjestelmällisyydellä. Kaikki neljä tapausta käsitellään yksitellen sääntöjen vaatimalla tavalla. Näistä tapauksista tiedotetaan, kun prosessit ovat saatu päätökseen”, Tomi Himanka toteaa.

Suomalaisessa raviurheilussa otetaan dopingnäytteitä harjoituskaudella, ennen kilpailuja sekä kilpailusuoritusten jälkeen. Tomi Himanka ei yksilöi, minkä tyyppisissä testeissä nyt löydetyt rikkomukset ovat tulleet ilmi.

”Otamme monipuolisesti testejä. Mutta en lähde yksilöimään tapauksia.”

Toimitusjohtaja myöntää nyt esille tulleiden lääkeainerikkomusten luonnollisesti aiheuttavan mainehaittaa raviurheilulle.

”Lajimme elinehto on hevosen hyvinvoinnin keskiössä oleminen. Kyllä näillä tapauksilla on varmasti negatiivista vaikutusta lajin uskottavuuteen. Toisaalta valvontajärjestelmä toimi näiltä osin. Se on huomionarvoinen asia.”

Himangalla ei ole antaa tarkkaa aikalinjaa neljän muun tapauksen käsittelyyn. Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin, jotta asiat eivät pitkity turhaan.

”Eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta tekee ensin työnsä, ja Suomen Hippoksen hallitus vahvistaa rangaistukset. Hallitus voi kokoontua tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla. On kaikkien edun mukaista saada asiat loppuun mahdollisimman nopeasti.”

MT Hevoset julkaisi elokuun alussa uutisen, jonka mukaan useiden ammattivalmentajien lääketesteissä on epäselvyyksiä. Tapauksesta ei ole liikkunut julkisuudessa muuta tietoa ennen tätä päivää.

Päivitys klo 18:50. Lisätty Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himangan kommentit MT:lle.