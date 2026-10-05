Euronelkku-rivin kolmantena kohteena ajettavassa Varsakunkun karsinnassa on viivalla seitsemän kriteriumfinalistia sekä finaalipaikkansa katkerasti karsinnan loppumetrien laukkaan menettänyt Marian Myrsky.

Kuopion kisailijoista parhaiten Kriteriumin finaalissa onnistui Teivossa kolmanneksi sijoittunut Reipas Suomalainen. Sen rattailla Tino Paldan tuuraa ajokiellossa olevaa valmentaja Tapio Perttusta.

Mukana ovat myös hyvän sijoituksen loppusuoran alun laukkaan Kriteriumissa menettänyt Harjan Fakiiri sekä viime vuodesta asti ikäluokan ehdottomaan kärkiryhmään kuulunut Unelmavävy sekä Oulu Expressin sankari Arvo.

Nelivuotiaille tammoille on oma varsakunkkukarsintansa ennen euronelkun alkua. Tammojen lähdön luonne muuttui, kun toistaiseksi ansioituneimmat Volsurilla ja I.P. Helmi ovat jääneet pois. Kolmella oitolla ja kakkossijalla aloittanut Carla on nyt suosikki.

Lämminveristen puolella seurataan kahden vuoden takaisen kriteriumvoittajan Lil Runnerin paluuta. Matti Nisosen suojatilla on tältä vuodelta seitsemäs sija Torniosta ja viime kuulta kakkossija paikallisraveista.

Kuopion kisan suosikkeja ovat paalun kova Casimir Tof sekä Lancelot B.R., jonka rattailla on lauantaina Kaustisella kolme voittoa ohjastanut Antti Ojanperä.

Ruotsissa jatkuu T86-Super Days -kiertue, joka huipentuu keskiviikon T86-kierrokseen.

Maanantai-illan T86-peli jaetaan Gävlen ja Färjestadin kesken. Jorma Kontiolla on Gävlen kaikissa neljässsä T86-kohteessa ohjastettava. Yksi suomalaisohjastajan ajokeista on ahvenanmaalaisen Emma Erikssonin valmentama Who's That Girl.

Viisivuotias tamma ei ole vielä tällä kaudella löytänyt viimevuotista virettään, mutta maanantaina suomalaiskaksikolla on hyvä lähtöpaikka menestystä ajatellen.

Ennen T86-peliä Ville Karhulahden valmentama Gorgeous Broline tavoittelee 100 000 kruunun ykköspalkintoa kaksivuotiaiden tammojen Breeders' Crown-lähdöstä.