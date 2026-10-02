Matias Salolle ja Eija Sorvistolle kahden vuoden kilpailukiellot dopingista – Hanna Lepistölle kolmen kuukauden kielto lääkeainerikkomuksestaSuomen Hippoksen hallitus langetti Matias Salolle ja Eija Sorvistolle kahden vuoden kilpailukiellot dopingrikkomuksista. Molempien valmennettavat kärysivät koboltista.
Raviurheilua runnellut dopingskandaali sai perjantaina yhden päätepisteen, kun keskusjärjestö Suomen Hippoksen hallitus asetti uusia kilpailukieltoja.
Menestyneet ammattiravivalmentajat, iittiläinen Matias Salo ja ylivieskalainen Eija Sorvisto saivat kahden vuoden kilpailukiellon dopingrikkeistä.
Sorviston valmentama Nirvana Newport antoi positiivisen näytteen Oulun raveissa 24. huhtikuuta ja Salon valmentama North McLaren Forssan raveissa 22. toukokuuta.
Molemmat valmentajat saivat 24 kuukauden kilpailukiellon, joka alkaa 8. lokakuuta. Lisäksi molemmille asetettiin 10 000 euron sakko.
Aiemmin tänä vuonna Mari Leinonen sai vastaavanlaisen rangaistuksen kobolttilöydöksen takia.
Vihtiläinen ammattivalmentaja Hanna Lepistö sai perjantaina kolmen kuukauden kilpailukiellon ja 3000 euron sakon lääkeainerikkomuksesta. Hänen valmentamansa Coolman Evon 25. huhtikuuta antamasta näytteestä löytyi enrofloksasiinia, joka Hippoksen tiedotteen mukaan on laajakirjoinen antibiootti, jota voidaan käyttää erilaisten tulehdusten hoidossa.
Viime kuukausina on langetettu yhteensä viisi kilpailukieltoa dopingista, mikä on täysin poikkeuksellinen määrä.
“Tämä on ollut raskas syksy suomalaiselle raviurheilulle, mutta kuten todettu, nämäkin tapaukset ovat osoittaneet, että lääkeainevalvonta toimii ja rikkomuksia tulee sen avulla ilmi. Lääkeainenäytteitä on otettu koko vuosi aiemmin päätetyn näytteenotto-ohjelman mukaisesti kaikissa totoravikilpailuissa, eikä tutkittavana ole tänään käsiteltyjen löydösten lisäksi muita tapauksia”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka toteaa Hippoksen tiedotteessa.
MT Hevoset eivät ole tavoittaneet Eija Sorvistoa ja Matias Saloa kommentoimaan tuomioitaan.
2.10. klo 13.34 vaihdettu jutun pääkuva.
2.10. klo 13.45 lisätty ettei Sorvistoa ja Saloa ole tavoitettu kommentoimaan.Artikkelin aiheet
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