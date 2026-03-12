Päivän ravit: Idao de Tillard palaa radoille Ranskassa, Bodenissa runsaasti suomalaisväriäSuomessa vietetään jälleen ravitonta torstaita. Onneksi maailmalla tapahtuu kaikenlaista kivaa.
Iltapäivä lähtee liikkeelle Ruotsin lounasravien merkeissä. Halmstadissa ohjelmassa on kahdeksan ravilähtöä. Tuttuun tapaan lounasravien ohjelmassa on sekä Toto4 että Toto5-peli.
Suomalaisväriä Halmstadissa edustaa Iivari Nurminen, joka ohjastaa ravien kolmannessa lähdössä Pernilla Larssonin omistamaa ja valmentamaa Ready To Gota.
Halmstadin ravit alkavat kello 13.20.
Ranskassa päivän tapaus on Idao de Tillardin paluu radoille. Vuosien 2024 ja 2025 Prix d’Amerique-voittaja starttaa iltapäivällä Caenin ravien viimeisessä lähdössä.
Aiemmin loukkaantumisista kärsinyt Thierry Duvaldestinin valmennettava ehti startata syksyllä kolme kertaa, kunnes sairastui ähkyyn ja joutui leikkaukseen. Idao de Tillardin lähtö starttaa kello 16.54.
Suomalaisille vieraampi Saint-Galmierin rata on torstaisen Toto4-pelin kohderata torstaina. Totonelkku alkaa kello 18.37.
Ranskan raveista on torstaiseen tapaan TotoTV:n studiolähetys. Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka jakavat tanakkaa tietoa Ranskan raveista lähtöjen välillä. Lähetys alkaa kello 18.00.
Illalla ravikansan katseet suuntautuvat pohjoiseen Ruotsiin. Bodenin Toto64-pelissä on lähes 77 000 euron jackpot.
Illan aikana Bodenin kaviouralla nähdään kymmeniä suomalaistaustaisia hevosia. Toto64-lähtöjen suomalaisten avainvalmentajien tallikommentteja voi lukea torstaina MT Hevosista.
Ruotsissa toimivista suomalaisvalmentajista kiireisiä Bodenin illassa ovat Jonna Irri viidellä hevosella, Janita Luttunen kuudella valjakolla ja Petri Salmela peräti kahdeksalla hevosella.
Ohjastajista kiirettä pitää Mika Forssilla, jolla on ohjastettava Bodenin jokaisessa kymmenessä lähdössä. Suomen puolelta Ville Pohjola on Bodenin vakiovieras, mutta torstaina visiitin tekevää Santtu Raitalaa ei nähdä Norrbottenissa kovin usein.Artikkelin aiheet
